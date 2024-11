Pensioenleeftijd piloten VS omhoog?

Gaan Amerikaanse piloten langer doorvliegen? Als het aan een groep Amerikaanse senatoren ligt gaat de pensioenleeftijd omhoog.

Een groep Amerikaanse senatoren, waaronder de aankomende majority leader van de Senaat John Thune, heeft woensdag de regering van president Joe Biden opgeroepen de verplichte pensioenleeftijd voor piloten te verhogen. Vorig jaar verwierp het Congres een voorstel om de verplichte pensioenleeftijd voor luchtvaartpiloten te verhogen van 65 naar 67 jaar. Internationale regels verbieden piloten ouder dan 65 in de meeste landen buiten de Verenigde Staten te vliegen.

De groep senatoren wordt geleid door Marsha Blackburn en bestaat naast haar Republikeinse collega’s Thune en Lindsey Graham opvallend genoeg ook uit Democraat Mark Kelly en onafhankelijk senator Joe Manchin. Ze drongen er bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, op aan om bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), een agentschap van de Verenigde Naties, te pleiten voor een verhoging van de pensioenleeftijd. Ze noemden geen specifieke leeftijd.

‘Het Amerikaanse publiek verdient de meest gekwalificeerde en ervaren piloten tijdens het reizen’, schreven de senatoren volgens persbureau Reuters in de brief. De senatoren riepen de Amerikaanse missie bij de ICAO op om ‘niet langs de zijlijn te blijven staan in dit debat. Als de Verenigde Staten onze leidende rol op dit gebied op het internationale toneel opgeven, weten we dat China – dat momenteel actief samenwerkt met onze partners om te pleiten voor het verhogen van de pensioenleeftijd van piloten – deze leegte graag zal opvullen.’

De FAA verzocht in februari het Congres om meer tijd om extra onderzoek te doen voordat de pensioenleeftijd wordt verhoogd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde in juli 2023 met 351-69 voor een uitgebreide luchtvaartwet die ook de verplichte pensioenleeftijd voor piloten zou verhogen naar 67 jaar. Deze bepaling werd echter geschrapt uit de definitieve wetgeving die door het Congres werd aangenomen. De Air Line Pilots Association is tegen een verhoging van de pensioenleeftijd.

Sully

In hoeverre de VS een actieve bijdrage kunnen leveren aan het debat bij de ICAO valt nog te bezien. De Amerikaanse missie bij de burgerluchtvaartorganisatie in Montreal heeft geen ambassadeur sinds Chesley ‘Sully’ Sullenberger, de beroemde piloot die in 2009 een Airbus A320 veilig op de Hudson River in New York landde, in juli 2022 aftrad. Biden nomineerde in 2023 voormalig gouverneur van Florida, Charlie Crist, voor de post, maar de Senaat heeft deze benoeming nog niet goedgekeurd.