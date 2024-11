Boeing-CEO wil minder gezeur

Kelly Ortberg, de nieuwe CEO van Boeing heeft zich fel uitgelaten over de bedrijfscultuur bij de vliegtuigbouwer.

Kelly Ortberg heeft iets meer dan drie maanden geleden de leiding overgenomen bij de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing, en het lijkt erop dat hij niet bepaald onder de indruk is van sommige aspecten van de bedrijfscultuur. Tijdens een personeelsvergadering deze week gaf Ortberg zijn team stevige feedback en riep hen op minder te klagen en zich te richten op het verslaan van concurrent Airbus.’Stop met zeuren bij de waterkoeler en roddelen over anderen’, zei Ortberg volgens een opname van de vergadering die in handen is van de Wall Street Journal. ‘Laten we ons concentreren op de taak die voor ons ligt’.

Boeing heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een reeks rechtszaken die tot torenhoge schikkingen hebben geleid, kritiek van luchtvaart-CEO’s over leveringsvertragingen van nieuwe vliegtuigen, en arbeidsconflicten. Ortberg, voormalig CEO van Collins Aerospace, kreeg dus een flinke lijst problemen toen hij op 8 augustus van dit jaar CEO en president van Boeing werd.

De Europese rivaal Airbus opereert daarentegen relatief soepel. Eind oktober meldde het in Blagnac gevestigde bedrijf een geconsolideerde omzetgroei van 5 procent op jaarbasis tot €44,5 miljard en een orderportefeuille van 8.749 vliegtuigen. Toch zijn de orders aanzienlijk verminderd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.