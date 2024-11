Boeing sleept miljardendeal in de wacht

Afgelopen donderdag maakte Boeing een grote bestelling bekend. De Amerikaanse vliegtuigbouwer gaat aan de slag met een miljardendeal voor de Amerikaanse luchtmacht. Het is een grote opsteker voor de economisch in zwaar weer verkerende fabrikant.

De Amerikaanse luchtmacht bestelde vijftien KC-46A Pegasus tankvliegtuigen. De deal is goed voor een bedrag van 2.38 miljard Amerikaanse dollar (€2.28 miljard). Volgens Reuters Persbureau heeft Boeing wereldwijd contracten voor in totaal 168 tankvliegtuigen. Daarvan zijn er 72 actief bij de Amerikaanse luchtmacht. Buiten de Verenigde Staten, hebben alleen Israël en Japan contracten met Boeing voor de KC-46. De Japanse luchtmacht opereert reeds vier Pegasus-toestellen.

‘We zijn blij met het continuum van dit partnerschap met de Amerikaanse luchtmacht’, zegt Lynn Fox, programmamanager van de KC-46. ‘Dit is een nieuwe mijlpaal voor ons team en we kijken uit naar het leveren van ’s werelds meest geavanceerde multi-mission aerial refuelers de komende jaren.’

Opsteker

De Amerikaanse luchtmacht heeft de nieuwe toestellen hard nodig. In september stuurde de U.S. Air Force haar laatste KC-10 – de voorganger – met pensioen. Die machine maakte op 26 september nog één ronde vanaf Travis Air Force Base in Californië waarna het toestel buiten gebruik kwam. Dat vliegtuig werd in 1981 onderdeel van de vloot en verzorgde hoofdzakelijk het bijtanken in de lucht. Bovendien vervoerde de KC-10 Extender tijdens 44 jaar trouwe dienstverlening verschillende malen passagiers én cargo.

Ook voor Boeing is de bestelling een grote opsteker. Het KC-46-programma ging niet van een leien dakje en had meermaals te maken met tegenslag. In april 2020 markeerde de Amerikaanse luchtmacht een probleem met het brandstofsysteem als een ‘Categorie I’ defect. Het betekende destijds dat er een kritiek probleem was, dat levens of materieel ernstig in gevaar brengt. Boeing ging aan de slag met oplossingen terwijl de KC-46 tijdelijk luchtvracht- en medische transportvluchten uitvoerde.