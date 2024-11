F-35 krijgt er een Europese klant bij

Roemenië treedt toe tot de groep landen die nu of in de toekomst met de Amerikaanse F-35 gaat vliegen. Het Oost-Europese land heeft gisteren een overeenkomst getekend.

Roemenië heeft afgelopen donderdag een zogeheten Letter of Offer and Acceptance (LOA) ondertekend met de Verenigde Staten voor de aanschaf van F-35 gevechtsvliegtuigen. De overeenkomst omvat 32 toestellen, samen met de bijbehorende bewapening. Het document werd ondertekend door de Roemeense minister van Defensie, Angel Tîlvăr, en de Amerikaanse ambassadeur in Boekarest, Kathleen Kavalec.

De Roemeense premier Marcel Ciolacu was enthousiast tijdens de ondertekeningsceremonie. Volgens hem zal de overeenkomst, naast militaire voordelen, ook een impuls geven aan de Roemeense defensie-industrie. Dit door het creëren van technische banen voor in het bijzonder jonge mensen.

De Amerikaanse ambassadeur Kathleen Kavalec zei op haar beurt: ‘De beslissing van Roemenië om deze geavanceerde gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, is een belangrijke stap in de voortdurende modernisering van de Roemeense strijdkrachten en zal aanzienlijk bijdragen aan de langdurige verdediging van de NAVO-alliantie en onze collectieve veiligheid.’ In antwoord op vragen van journalisten verklaarde de ambassadeur dat de vliegtuigen naar verwachting tegen 2030 boven Roemenië zullen vliegen.

Oekraïne

In Roemenië is sinds november vorig jaar het European Fighter Training Center (EFTC) gevestigd. Hier worden Oekraïense piloten getraind in F-16’s die door NAVO-landen waaronder Nederland worden gedoneerd. Deze week ontving het centrum de laatste twee Nederlandse straaljagers. Ook deze machines worden op termijn geschonken aan Oekraïne.