Slechts één bod voor overname Air Belgium

Slechts één geïnteresseerde meldde zich om enkele, of alle, activiteiten van Air Belgium over te nemen. Dat maakte de inmiddels failliete Belgische luchtvaartmaatschappij afgelopen woensdag bekend.

Al voor de faillissementsaanvraag verkeerde Air Belgium in financiële problemen. Dat leidde tot het staken van de passagiersvluchten en een verschuiving naar vrachtvervoer en wet lease-diensten. Aanvankelijk kregen potentiële kopers tot 1 november de tijd om biedingen uit te brengen, maar deze deadline is nadien verlengd tot vrijdag 15 november. Uiteindelijk meldde zich één investeerder, waarvan de naam niet bekend is. Noch brachten beide partijen naar buiten wat de inhoud was van het bod.

Bernard Vanham, de bemiddelaar die door de vennootschapsrechtbank van Nivelles is aangesteld om de liquidatie van Air Belgium te verzorgen, buigt zich over het offer. Hij analyseert het aanbod, zoekt naar ophelderingen en bereid zijn rapport voor, aldus Air Belgium. Vervolgens levert hij zijn documenten in bij de rechter die er op 5 december uitspraak over doet.

Volgens verschillende Belgische media, waaronder The Brussels Times, lagen meerdere boden op tafel de afgelopen weken. Volgens L’Echo had geen enkel aanbod de intentie om zowel de vrachtactiviteiten als de passagiersvluchten voort te zetten. Sommige kandidaten zouden echter al in gesprek zijn met mogelijke partners om dat deel van de activiteiten over te nemen. Air Belgium deed zelf nooit uitspraken over de procedure, dus de precieze gang van zaken is onzeker.

Alleen Europese kopers met een solide financiële positie en grondige kennis van de luchtvaartsector komen in aanmerking om de start- en landingsrechten van Air Belgium te behouden. Daarnaast is de koper verplicht om de werknemers over te nemen die verbonden zijn aan de onderdelen van het bedrijf dat hij heropstart. Momenteel werken er ruim 400 mensen bij Air Belgium, waaronder piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel.