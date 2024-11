Veel verstoringen op vliegvelden Parijs en Brussel

Woensdagavond en donderdag kwam de winter op bezoek in enkele delen van ons land. Ook in het buitenland viel er sneeuw, waaronder op vliegvelden in Frankrijk en België.

De grote luchthavens van beide landen, Paris Charles de Gaulle en Brussels Zaventem, kampten met veel vertragingen. Op Brussels Airport dit het vooral het gevolg van het de-icing. Hierdoor moeten vliegtuigen langer wachten voordat ze kunnen vertrekken, zeker op een luchthaven waarbij een dergelijke situatie zich amper voordoet.

Ook in Parijs zat het niet mee. De luchthaven van Parijs Charles de Gaulle lag op donderdagmiddag zelfs even helemaal stil als gevolg van de hevige sneeuwval. Ook moesten zo’n dertig vluchten een andere vliegvelden zoeken aangezien ze niet langer welkom waren in de Franse hoofdstad. Ze weken onder meer uit naar Brussel, Luik, – waar ze zelf ook met problemen kampten – Schiphol, Lyon en zelfs de Zwitserse stad Zürich. Resterende vluchten liepen ofwel enorme vertraging op of ze werden volledig geannuleerd.

Ook in Nederland viel best wat sneeuw, waarbij vooral in het noorden en oosten van het land de daken wit kleurden. Alhoewel de luchthaven bij Groningen ondergesneeuwd raakte, bleven de gevolgen voor het luchtverkeer daar uit omdat daar op donderdag geen lijnvluchten plaatsvinden. Het KNMI verwacht nog ruim tien centimeter sneeuw in het noord-oosten van het land. Hier geldt nu een code oranje. https://twitter.com/roequavic/status/1859604176734474688

De-icing

Als het aan de grond gevroren heeft moeten vliegtuigen ijsvrij gemaakt worden, voordat ze de luchthaven verlaten. De mechanische onderdelen, waaronder de vleugelkleppen, worden bespoten met een de-icing-vloeistof, een mix van water en glycol, die tot 70 graden verwarmd wordt. Hiermee worden de ijsresten van de vliegtuigen verwijderd zodat alle onderdelen naar behoren kunnen functioneren. Het ijsvrij maken van een vliegtuig neemt zo’n 3 tot 25 minuten in beslag, afhankelijk van het type vliegtuig en de kou van het toestel. Ook de dikte van de sneeuw, ijs of hagel speelt een rol.