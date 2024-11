Evacuatieglijbaan KLM-vliegtuig per ongeluk geactiveerd

Een Embraer E190STD van KLM Cityhopper, registratie PH-EXY, stond zondagochtend op Schiphol toen per ongeluk een evacuatieglijbaan werd geactiveerd.

Het toestel was zojuist geland uit Billund, en zou rond 13:15 uur van Schiphol naar London City vertrekken. Even daarvoor, tijdens de afhandeling van het toestel, werd per ongeluk een slide geactiveerd. Op foto’s is te zien dat de glijbaan van de rechter achterdeur bovenop een vrachtwagen ligt. Als gevolg van de activatie werd de vlucht van en naar London City geannuleerd. De slide van de Embraer is inmiddels gerepareerd, en de machine vliegt vandaag weer volgens schema.

Het gebeurt vaker dat de noodglijbaan per ongeluk uitklapt. Meestal worden dergelijke incidenten veroorzaakt doordat de bemanning vergeet om het systeem uit te schakelen. De glijbaan klapt automatisch uit wanneer de deur wordt geopend terwijl het systeem nog aan staat. In maart van dit jaar werd ook bij een Airbus A321neo van Transavia een noodglijbaan per ongeluk geactiveerd. Dit voorval vond plaats op de luchthaven van Barcelona.