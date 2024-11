Russisch vliegtuig in brand bij landing

Zondagavond vatte een Sukhoi Superjet 100-95LR van de Russische luchtvaartmaatschappij Azimuth Airlines vlam tijdens de landing op de luchthaven van Antalya, Turkije. Alle inzittenden, bestaande uit 87 passagiers en vier bemanningsleden, bleven ongedeerd. Volgens voorlopige berichten raakte de linkermotor bij de landing de baan en vatte vervolgens vlam.

Het incident vond plaats tijdens vlucht A45051, die was vertrokken vanuit Sotsji. Het toestel, registratie RA-89085, landde onder uitdagende weersomstandigheden, waaronder harde wind. Deze omstandigheden veroorzaakten waarschijnlijk de harde landing, aldus het Russische persbureau TASS, dat de luchtvaartmaatschappij citeerde. De schade aan de motor leidde mogelijk tot de brand.

De luchthavenbrandweer in Antalya reageerde onmiddellijk en zette grootschalige middelen in om de vlammen te blussen. Video's en foto's van het incident tonen een aanzienlijke rookpluim opstijgend van het vliegtuig, terwijl brandweerlieden het vuur onder controle brachten.



De evacuatie verliep via de noodglijbanen. Volgens Suat Seyitoglu, hoofd van de grenswacht, konden alle passagiers en bemanningsleden veilig worden geëvacueerd. Hij bevestigde aan het Turkse persbureau Anadolu dat er geen gewonden zijn gevallen. Na het incident was start- en landingsbaan 18L/36R tijdelijk gesloten.

De betrokken Superjet 100 is een van de 20 toestellen in de vloot van Azimuth Airlines. Het vliegtuig is ontworpen voor korte tot middellange afstanden en wordt veel gebruikt in Rusland.