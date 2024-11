Voor het eerst in jaren nieuw vliegtuigtype voor Emirates

Emirates nam vandaag haar eerste Airbus A350 in ontvangst. Het is voor het eerst sinds 2008 dat de maatschappij een nieuw vliegtuigtype in de vloot brengt.

Emirates’ eerste A350, registratie A6-EXA, werd maandagochtend overgedragen bij de Airbus-fabriek in Toulouse. ‘Een belangrijke mijlpaal voor de vloot’, meldt de onderneming. De -EXA is de eerste van 65 A350’s die Emirates de komende jaren in ontvangst zal nemen. Rond 16.00 uur wordt het toestel overgevlogen naar Dubai. De ferryvlucht is te volgen via onder meer FlightRadar24.

Wanneer de A350-900 in Dubai is geland, zal het Engineering-team van Emirates er een laatste hand aan leggen. Later deze week wordt het vliegtuig dan onthuld tijdens een speciaal evenement. Het is de bedoeling dat de machine in januari voor het eerst een commerciële vlucht zal uitvoeren. Dat is opnieuw later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De eerste vlucht zal van Dubai naar Edinburgh gaan. Daarna zet Emirates de A350 in op de relatief korte routes naar steden als Lyon, Bologna, Bahrein, Mumbai en Ahmedabad, zo maakte de maatschappij eerder dit jaar bekend.

Momenteel ligt het nog niet in de lijn der verwachting dat Emirates de A350 ook naar Schiphol zal inzetten. Sinds eind oktober zet de maatschappij Airbus A380’s in op beide dagelijkse lijnvluchten naar Amsterdam.