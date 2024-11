777 en A321 met elkaar in aanvaring

Maandag vond een botsing plaats tussen twee vliegtuigen op het platform van Boston Logan Airport. Een Boeing 777 van American Airlines raakte met zijn wingtip een geparkeerd vliegtuig van Frontier Airlines, een Airbus A321, terwijl het eerste toestel naar de gate taxiede.

Het incident gebeurde rond het middaguur, zo meldt de Federal Aviation Administration (FAA). De 777, die vlucht AA109 uitvoerde van Londen Heathrow naar Boston, raakte bij het binnenrijden van de gate het toestel van Frontier Airlines, dat klaarstond voor een vlucht naar Dallas. ‘Tijdens het binnenrijden van de gate maakte vlucht AA109 contact met een nabijgelegen geparkeerd vliegtuig,’ aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring aan Fox News. An American Airlines Boeing 777-223(ER) plane (N772AN) clipped the wing tip of a Frontier Airlines Airbus A321-211 plane (N714FR) at Terminal E at Logan Airport in Boston, Massachusetts on 25 November.



No injuries were reported which occurred at a Terminal E gate while… pic.twitter.com/AYCvpILnsC — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024

De luchtvaartmaatschappij liet weten dat er geen gewonden zijn gemeld bij het incident. De passagiers konden kort daarna het toestel veilig verlaten. ‘Het betrokken vliegtuig is buiten gebruik gesteld voor een grondige inspectie door ons onderhoudsteam. We bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat dit heeft veroorzaakt,’ voegde de woordvoerder eraan toe.

Het incident vond plaats op een deel van het platform dat buiten het bereik van luchtverkeersleiding valt, aldus de FAA. De dienst heeft bevestigd dat zij een onderzoek is gestart naar de omstandigheden rondom de aanvaring.