British Airways onthult nieuwe First Suites

British Airways onthulde maandagavond zijn nieuwe First Suite, die begin 2026 debuteert aan boord van de omgebouwde Airbus A380’s.

De First Suite beschikt over een 36,5-inch brede stoel die kan worden omgezet in een volledig bed van 220 inch lang. Voor entertainment en comfort zijn er een 32-inch 4K-scherm, instelbare sfeerverlichting en een 60-inch gebogen paneel met een lattendeur.

Opbergruimte is een belangrijk onderdeel van het ontwerp, met voorzieningen zoals een kast voor buitenkleding, een opbergruimte onder de grote poef en een extra kast voor kleinere items zoals een rugzak of handtas. Reizigers die samen op de middelste zitplaatsen vliegen, kunnen een privacyverdeler volledig naar beneden laten, waardoor een gedeelde ruimte ontstaat. Bovendien kunnen passagiers samen dineren op de poef

‘We zijn ongelooflijk trots om het volgende tijdperk van First te lanceren dat de grenzen van comfort, luxe en moderniteit verlegt, waarbij we tot in het kleinste detail rekening houden met de voorkeuren en verwachtingen van de klant,’ aldus Calum Laming, Chief Customer Officer van BA.

Het ontwerp, dat vijf jaar in ontwikkeling is geweest, is gebaseerd op feedback van passagiers en bemanning. Innovatieve functies zoals draadloos opladen, USB-A- en USB-C-poorten, een draadloos bedieningspaneel en individuele ventilatieopeningen zijn toegevoegd om tegemoet te komen aan reizigerswensen.

Voor het ontwerp werkte British Airways samen met het Londense bureau Tangerine, dat eerder betrokken was bij de Club World-zitplaatsen in de jaren 90.