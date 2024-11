Groningen Airport Eelde oefent met ‘vliegtuigcrash’

Groningen Airport Eelde was afgelopen week het decor van een grootschalige crisisoefening, gericht op de afhandeling van een vliegtuigcrashscenario.

In samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe, de gemeente Tynaarlo, het Rode Kruis en de GHOR werd de tweede fase van een incident geoefend. Ongeveer 150 mensen waren hierbij betrokken, waaronder studenten van het Noorderpoort die als slachtoffer fungeerden.

De oefening richtte zich op het beoordelen en registreren van slachtoffers, evenals het bieden van psychosociale zorg. Tijdens de oefening werkten verschillende organisaties samen, waarbij zij elkaars processen leerden kennen en afstemmen.

Voor Groningen Airport Eelde bood de oefening een kans om het personeel te trainen in het omgaan met onverwachte situaties. ‘Het is goed om voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Het is leerzaam dat deze breed opgezette oefening de betrokken mensen traint, en het geeft veel vertrouwen om te zien dat ons personeel de theorie op de juiste manier in de praktijk weet te brengen,’ aldus Airport Manager Andries Poelstra.

De gemeente Tynaarlo, die verantwoordelijk is voor crisisbeheersing binnen haar grondgebied, onderstreepte het belang van dergelijke oefeningen. Burgemeester Marcel Thijssen gaf aan dat het oefenen met meerdere partijen cruciaal is om inwoners en bezoekers adequaat te kunnen beschermen tijdens een incident.

Ook Fred Heerink, directeur van de Veiligheidsregio Drenthe, sprak positief over de oefening: ‘We hechten grote waarde aan oefenen omdat we moeten toetsen of de plannen ook

in de praktijk werken. Daarnaast is het ongelofelijk belangrijk dat partners in crisisbestrijding

elkaar kennen en ervaren wat ze van elkaar kunnen verwachten. Deze oefening was bijzonder

nuttig en leerzaam.’