KLM kondigt loonbevriezing aan

KLM heeft plannen aangekondigd om de salarissen van het personeel de komende twee jaar niet te verhogen. Dit besluit werd gedeeld in een brief aan de vakbonden voorafgaand aan de onderhandelingen over nieuwe cao’s, zo bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan de NOS na berichtgeving door RTL Nieuws.

In de brief benadrukt KLM dat de lonen sinds 2019 met 25 procent zijn toegenomen en nu hoger liggen dan die van andere luchtvaartmaatschappijen en grote bedrijven in Nederland. Daarom ziet KLM geen financiële ruimte voor verdere verhogingen.

De huidige cao’s voor grond-, cabine- en cockpitpersoneel lopen eind februari af. KLM stelt voor om een tweejarig cao af te sluiten waarin geen ruimte is voor salarisstijgingen. Volgens de maatschappij is er behoefte aan een ‘pas op de plaats’ wat betreft de loonkosten.

Hoewel de passagiersaantallen blijven stijgen en vliegtuigen vaak volgeboekt zijn, blijft de winst onder druk staan. In het derde kwartaal rapporteerde Air France-KLM een winst van 824 miljoen euro, een daling van 122 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. KLM zelf zag de kwartaalwinst dalen naar 396 miljoen euro. Deze resultaten werden door de financieel directeur van KLM als ‘historisch laag’ bestempeld.

Het doel is om het jaarlijkse resultaat met 450 miljoen euro te verhogen. Dit wil KLM bereiken door de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en het verdienpotentieel te vergroten. Daarnaast worden investeringen kritisch geëvalueerd en worden bepaalde activiteiten, zoals catering, herzien.

De financiële problemen zijn vooral te wijten aan hoge kosten, waaronder die voor personeel, onderhoud van vliegtuigen en de stijgende havengelden op Schiphol. Deze laatste worden de komende drie jaar met 37 procent verhoogd. Bovendien ervaart KLM moeilijkheden bij het uitbreiden van haar intercontinentale vluchten, wat de groei beperkt.