Topmannen Russische luchtvaart ontslagen

Het Russische nieuwskanaal Kommersant meldt dat de United Aircraft Corporation (UAC) twee topmanagers heeft ontslagen: Andrey Boginsky, CEO van PJSC Yakovlev, en Konstantin Timofeev, Managing Director van JSC Tupolev.

De reden voor hun ontslag is het vermeende falen van het Russische burgerluchtvaartprogramma. Dit zou erop kunnen wijzen dat het ambitieuze plan van Rusland om tegen 2030 duizend passagiersvliegtuigen te produceren in eigen land mogelijk niet haalbaar is.

Door de westerse sancties die zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne, heeft Rusland te maken met aanzienlijke beperkingen in de toegang tot in het Westen gebouwde vliegtuigen, zoals die van Airbus en Boeing. Als reactie heeft de Russische president ambitieuze plannen aangekondigd om de binnenlandse luchtvaartindustrie nieuw leven in te blazen.

De afzetting van de leiders van Yakovlev en Tupolev is naar verluidt een bevel geweest van de Russische premier Michail Misjoestin. UAC, het staatsbedrijf dat in 2006 werd gevormd door de fusie van grote luchtvaartbedrijven zoals Ilyushin, Irkut, Mikoyan, Sukhoi, Tupolev en Yakovlev, speelt een centrale rol in de plannen van Rusland om de binnenlandse vliegtuigindustrie te versterken.

Volgens Kommersant werd Boginsky specifiek ontslagen vanwege het falen van het burgerluchtvaartprogramma. Bronnen binnen de sector suggereren echter dat zijn ontslag niet rechtstreeks vanuit de hoogste echelons van de Russische regering is opgelegd, wat duidt op interne spanningen binnen de luchtvaartsector.

Het Russische burgerluchtvaartprogramma omvat vliegtuigen zoals de Ilyushin Il-96, de Yakovlev/Irkut MC-21, de Sukhoi Superjet 100 en de Tupolev Tu-214. Onlangs sloot S7 Airlines een contract voor de aanschaf van 100 Tu-214’s. Tegelijkertijd lijkt Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij, zijn interesse in de Sukhoi Superjet 100 te hebben verloren en zich meer te richten op de aanschaf van de MC-21.