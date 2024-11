Air France-KLM aast opnieuw op aandeel in andere airline

Air France-KLM zou in gesprek zijn over de verwerving van een belang van twintig procent in prijsvechter Air Europa. De maatschappij maakt op dit moment al deel uit van dezelfde alliantie, SkyTeam.

De gesprekken zijn opgestart nadat een volledige overname van Air Europa door de International Airlines Group (IAG) een paar maanden geleden afketste. Na jaren van onderhandelingen liep die deal stuk op bezwaren van de Europese mededingingsautoriteiten. IAG, een van de grootste concurrenten van Air France-KLM, is namelijk al eigenaar van onder meer Iberia en Vueling, twee andere Spaanse luchtvaartmaatschappijen.

Met het mislukken van de IAG-deal lijkt Air France-KLM nu de kans te grijpen om een strategisch belang te nemen in Air Europa. De Spaanse prijsvechter maakt sinds 2007 al deel uit van de SkyTeam-alliantie en is in dat verband al geruime tijd partner van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern. Met de aanschaf van een belang van twintig procent zou honderd miljoen euro gemoeid zijn, meldt de Spaanse krant El Economista. Bovendien zou de deal waarschijnlijk geen goedkeuring behoeven van de Europese mededingingsautoriteiten.

Een woordvoerder van Air France-KLM bevestigt dat er ‘gesprekken over een commerciële samenwerking met Air Europa’ plaatsvinden, maar geeft geen details. Mocht er een deal worden gesloten, dan is duidelijk dat het de al stevige positie van AF-KLM in Spanje en Latijns-Amerika nog sterker maakt. Dat komt niet slecht uit, aangezien Lufthansa onlangs aangaf haar positie in het continent te willen versterken.

Consolidatie

Op Europese schaal lijkt er sowieso een consolidatie van belangen aan de gang te zijn. Zo nam Air France-KLM eerder dit jaar al een belang van 19,9 procent in Scandinavian Airlines (SAS), waarmee SAS – een van de oprichters van Star Alliance – ook de overstap maakte naar SkyTeam. Die stap sluit enerzijds aan bij de wens van AF-KLM om een extra Europese hub, en tegelijkertijd bij de ambitie van de luchthaven van Kopenhagen om een grotere hub te worden. Het is niet uitgesloten dat SAS op termijn zelfs volledig onderdeel wordt van Air France-KLM, al zou daar wel goedkeuring vanuit Brussel voor moeten worden gegeven.

Tegelijkertijd is de Duitse Lufthansa-groep al lange tijd verwikkeld in een overname van een belang van liefst 41 procent in het Italiaanse ITA, de opvolger van Alitalia, al verlopen die onderhandelingen met horten en stoten. Wel is, onder voorwaarden, vanuit Brussel al groen licht gegeven voor de deal.

Verder zou Lufthansa ook interesse hebben in een belang in airBaltic, dat op wetlease-basis momenteel al veel vluchten uitvoert voor Swiss. Ook is er vanuit zowel Lufthansa als Air France-KLM interesse in TAP, de nationale airline van Portugal. Bij het lijstje geïnteresseerden voegde zich onlangs ook IAG, dat zijn positie in Latijns-Amerika via TAP wellicht alsnog zou kunnen versterken.