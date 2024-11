Etihad kruipt dichter naar SkyTeam met nieuwe route

Etihad Airways publiceerde afgelopen maandag tien nieuwe routes, een ‘historisch moment’ volgens de maatschappij. Één route is opvallend, Etihad kruipt daarmee nóg wat dichter tegen SkyTeam aan.

Onder de nieuwe routes, die vanaf 2025 van start gaan, vallen Algiers, Chiang Mai, Hanoi, Krabi, Phnom Penh, Taipei and Tunis. Daarmee vergroot de luchtvaartmaatschappij haar netwerk en het ‘reflecteert de toewijding om naar haar klanten te luisteren’, aldus Antonoaldo Neves, CEO van Etihad. Dat doet de Midden-Oosterse maatschappij door het inzetten van nieuwe A321LR’s. Deze toestellen maken deze dunbevolkte routes mogelijk. Tevens vliegt Etihad vanaf komend jaar naar Atlanta, Verenigde Staten. De stad is, na Boston, Chicago, New York en Washington D.C., de vijfde bestemming van de Arabische airline in de V.S.

Atlanta is niet zomaar een bestemming, het is de grootste luchthaven ter wereld en tevens de thuishaven van Delta Airlines. Dat is opvallend want Etihad onderhoudt al langer warme banden met verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen SkyTeam. Vorig jaar sloot de Arabische luchtvaartmaatschappij een loyaliteitsprogramma-overeenkomst met Air France-KLM en ze ging een codeshare-overeenkomst aan met SAS toen aan het licht kwam dat de Scandinavische airline zou overstappen naar SkyTeam.

‘We’re dating a lot’

Etihad heeft altijd nee gezegd tegen toetreding tot een alliantie. Datzelfde geldt voor landgenoot Emirates. Maar waar Emirates zich stoïcijns blijft verzetten, schuwt Etihad flirtgedrag niet. Tijdens de Dubai Airshow 2023 zei de Etihad-topman tegenover CNN ‘ooit” bij een alliantie te gaan. ‘Ik geloof erg in het creëren van een netwerk. Groei kan alleen worden bereikt door het hebben van een netwerk.’ Op de vraag of hij daarom aast op een alliantie met andere airlines, antwoordt hij: ‘Niet nu. Op dit moment zijn we wel aan het daten, sterker nog, we daten ontzettend veel. We kijken bij welke partners we blijven plakken, en uiteindelijk treden óók wij toe tot een alliantie.’ Bovendien gaf hij tegenover hetzelfde medium toe te blijven vliegen naar Israel wegens de warme banden met SkyTeam-protégé en KLM-codeshare-partner El Al. Of deze flirt uiteindelijk zal leiden tot een huwelijk? De tijd zal het leren.