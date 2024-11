KLM Boeing 777 zegt SkyTeam-livery vaarwel

De KLM Boeing 777-300ER, registratie PH-BVD, die als enige widebody van de luchtvaartmaatschappij de SkyTeam-livery droeg, heeft na 15 jaar afscheid genomen van dit opvallende ontwerp.

Het toestel, dat sinds 2009 in deze speciale kleuren vloog, werd volledig opnieuw gespoten in het kenmerkende blauw-witte KLM-kleurenschema. De werkzaamheden vonden plaats op Malta, waar het vliegtuig de afgelopen twee weken werd geverfd. Gistermiddag verliet de PH-BVD, bijgenaamd Nationaal Park Amboseli, het mediterrane eiland om terug te keren naar Schiphol. Daar arriveerde het in de avond. Met deze verandering voegt het toestel zich bij de rest van de KLM-vloot die in het vertrouwde kleurenpalet vliegt. De grafkist is nu blauw! 💙



De PH-BVD op Malta 🇲🇹 in de paint bay:

de grijze @skyteam livery is eraf. pic.twitter.com/1GHmpnbPZV — Menno Swart (@MennoSwart) November 26, 2024

De SkyTeam-livery werd gedragen als symbool van de samenwerking binnen de internationale alliantie SkyTeam, waartoe KLM behoort. Hoewel het ontwerp na 15 jaar van de PH-BVD is verdwenen, blijven er nog twee KLM-toestellen in SkyTeam-kleuren actief: de PH-EZX, een Embraer 190STD van KLM Cityhopper, en de PH-BXO, een Boeing 737-900.

Ook Air France heeft recentelijk de SkyTeam-livery verwijderd van een van haar Boeing 777-300ER’s. Het toestel is nu voorzien van het iconische ‘Crevette’-ontwerp, het herkenbare kleurenschema van de Franse nationale luchtvaartmaatschappij. Daarnaast staan binnenkort nog twee Boeing 777’s, die momenteel in SkyTeam-kleuren opereren, gepland voor een make-over naar de standaard Air France-livery.