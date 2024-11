Luchthaven onderzoekt landingssysteem na crash

De luchthaven van Vilnius onderzoekt of er wellicht problemen zijn met het Instrument Landingssysteem (ILS). Het zou mogelijk ten grondslag liggen aan de crash van afgelopen maandag.

Afgelopen twee dagen was een Beech King Air 350 van de Poolse luchtverkeersleiding met speciale calibratie-apparatuur actief op en rondom de luchthaven om het ILS te testen. Het systeem biedt piloten essentiële begeleiding tijdens de laatste fase van de landing, vooral bij slecht zicht of ‘s nachts. Uit de eerste conclusies blijkt dat de 737-400 van Swiftair, die voor DHL vluchten uitvoerde, veel te laag vloog. Het toestel zette een normale landing in en vlak voordat het de grond raakte, schoot de neus omhoog, aldus AeroTime.com. Beelden van de crash bevestigen dat verhaal. ©FlightRadar24

Inmiddels is er een groot onderzoek gestart. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Amerikaanse, Litouwse, Duitse en Spaanse onderzoekers zijn bezig met de crash. Alhoewel er wordt uitgegaan van een fout van de cockpit of een technisch mankement, is sabotage ook niet helemaal uitgesloten. Afgelopen zomer deden zich meerdere malen branden voor in opslagruimtes van DHL in onder andere Leipzig/Halle en Birmingham. De onderzoekers zijn bezig met de zwarte dozen van het toestel en hopen zo meer informatie te vergaren over wat er gebeurde in de cockpit.

