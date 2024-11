Turkije doet stap terug in F-16-deal met V.S.

Turkije snijdt in een geplande aankoop van F-16’s ter waarde 23 miljard Amerikaanse dollar. De aankoop bestond uit veertig F-16 straaljagers en 79 modernisatiepakketten voor de huidige Turkse F-16-vloot.

De pakketten verdwijnen uit de bestelling van de NAVO-bondgenoot. Dat maakte de minister van Defensie in Turkije afgelopen dinsdag bekend, aldus Reuters Persbureau. Volgens de minister heeft het opgeven van de 79 modernisatiepakketten te maken met de capaciteiten van de nationale luchtvaartindustrie. ‘Een initiële betaling is gedaan voor de aankoop van F-16 Block-70 [de meest moderne F-16-variant, red.]. Er is een betaling gedaan van 1.4 miljard dollar. (…) Die 79 [modernisatiepakketten, red.] hebben wij echter opgegeven. (…) Onze Turkse Luchtvaartindustrie (TUSAS)-faciliteiten hebben voldoende capaciteit om die modernisering zelf uit te voeren, dus we hebben dat aan hen overgedragen’, zei de minister in het parlement.

Ruzie

De deal kwam in oktober 2021 tot stand na lange onderhandelingen. Enkele jaren ervoor hadden Turkije en de V.S. nog flinke ruzie nadat Ankara Russische S-400-luchtafweersystemen aankocht. Toenmalig president Donald Trump probeerde Turkije nog te overtuigen voor Amerikaanse Patriot-systemen te gaan, maar dat wees Erdogan publiekelijk af. Tijdens de totstandkoming van de 2021-deal, werd Turkije de mogelijkheid ontnomen vijfde generatie F-35’s aan te schaffen. In de toekomst wil de oostelijke NAVO-bondgenoot weer toetreden tot het F-35-programma en veertig straaljagers aanschaffen, aldus de minister.

Turkije is wereldwijd een van de landen met een grotere F-16-vloot van bijna tweehonderdvijftig oudere Block 30, 40 en 50-modellen. Daarmee staat het land tweede in de wereldwijde rangorder en hoger dan Taiwan of Israël, alhoewel de laatstgenoemde ook met F-35’s opereert. Nederland nam afgelopen september afscheid van de F-16. Ankara kijkt tevens naar de aankoop van de Eurofighter Typhon-straalvliegtuigen en bouwt aan een eigen gevechtsvliegtuig: KAAN.