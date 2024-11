Concurrent breidt uit: ‘Lijkt alsof KLM kapot moet’

Qatar Airways gaat uitbreiden op Schiphol. Vanaf begin januari komend jaar voert de KLM-concurrent wekelijks 33 vluchten via Schiphol uit, inclusief vrachtvluchten.

Dat betekent dat op maandag, dinsdag, vrijdag en zondag een extra passagiersvlucht uitgevoerd wordt. Het gaat om vlucht QR283 die 15:30 uur lokale tijd vanuit Doha vertrekt en na zeven uur en vijf minuten arriveert op Schiphol. De terugvlucht, QR284, vangt 22:20 uur aan en landt 6:30 uur lokale tijd weer in de hoofdstad van Qatar. Op deze route zet Qatar Airways een Boeing 787 in.

Andere vluchten

De Qatarese maatschappij vliegt vandaag de dag al tweemaal per dag tussen Doha en Amsterdam. Beiden zijn middagvluchten. Op de ene vlucht zet de maatschappij een Boeing 777-300 in, terwijl op die andere gebruikgemaakt wordt van een Airbus A350. Daarnaast is Qatar Airways op Schiphol ook operationeel met vrachtvliegtuigen.

Kritiek

Terwijl de Qatarese airline steeds groter wordt op Schiphol, heerst bij Piet Visser, voorman van de Nederlandse Vakbond voor Luchtvaarttechnici (NVLT), ongeloof. De Nederlandse regering wil namelijk dat Schiphol gaat krimpen, maar zolang die plannen nog niet definitief doorgevoerd zijn krijgen de Qatari de mogelijkheid om uit te breiden. Dat kan op basis van een verdrag dat de Europese Commissie in 2021 met Qatar Airways tekende, waardoor de maatschappij in Europa mag uitbreiden.

De omgekeerde wereld, meent Visser. ‘Aan de ene kant wil de Staat dat Schiphol gaat krimpen en tegelijkertijd geven ze wel extra vluchten aan Qatar Airways, dat aan heel andere arbeidsvoorwaarden zit dan hier in Europa gebruikelijk is. Het is niet meer te volgen, het lijkt wel alsof KLM kapot moet’, zegt Visser bij De Telegraaf.