EasyJet in protest over Schiphol

EasyJet is het niet eens met de voorgenomen prijsstijgingen op Schiphol. De maatschappij protesteert bij de Autoriteit Consument en Markt.

Reizigers zijn vanaf 1 april €90 kwijt aan vliegbelastingen en havengelden per ticket op Schiphol. Dat meldt William Vet, de Nederlandse directeur van de luchtvaartmaatschappij, in een toelichting op de woensdag gepubliceerde jaarcijfers tegenover De Telegraaf. ‘De stijging van de kosten is niet proportioneel.’

De kosten van vliegen van en naar Schiphol gaan in de nabije toekomst ernstig stijgen. Dit door vliegbelastingen en de sterk toenemende havengelden op ’s lands grootste luchthaven. Brancheverenigingen, maatschappijen en andere betrokkenen hebben de afgelopen tijd in de media al hun ongenoegen geuit. easyJet heeft nu formeel bezwaar aangetekend tegen de voorgestelde verhoging van de havengelden van Schiphol bij de Autoriteit Consument en Markt. ‘De stijging is niet proportioneel. Door deze drastische verhoging wordt Schiphol voor vertrekkende passagiers duurder dan Londen Heathrow en Frankfurt. De luchthaven prijst zichzelf uit de markt’, aldus Vet.

Vet sluit uit dat easyJet naar een andere luchthaven in Nederland zal uitwijken, omdat de strategie van de maatschappij gericht is op Schiphol, waar het ook een basis heeft. Sommige Nederlandse reisorganisaties hebben al aangekondigd meer vanuit Duitsland of België te gaan vliegen vanwege de hoge kosten op Schiphol. Voor easyJet lijkt dit echter geen optie.

Eerder al kritiek

EasyJet heeft eerder al publiekelijk geageerd tegen de verhoogde havengelden. De maatschappij gaf toen aan dat Schiphol met de voorgenomen plannen ‘veruit de duurste luchthaven van Europa wordt’. Het bedrijf staat wel achter de tariefdifferentiatie voor stillere vliegtuigen. ‘easyJet heeft al een van de stilste en meest efficiënte vloten op Schiphol, zes van onze negen gestationeerde vliegtuigen zijn van het nieuwe type Airbus NEO, dat dertien procent zuiniger en vijftig procent stiller bij het opstijgen en landen is.’