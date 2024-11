Nieuw land doet mee met toekomstige straaljager

Saudi-Arabië sluit zich aan bij het Global Combat Air Programme (GCAP). De oliestaat gaat samen met het Verenigd Koninkrijk, Italie en Japan bouwen aan een zesde generatie straaljager.

Saudi-Arabië sluit zich aan bij BAE Systems uit het Verenigd Koninkrijk, Mitsubishi Heavy Industries uit Japan en Leonardo uit Italië in de ontwikkeling van een ‘next generation fighter’ binnen het Global Combat Air Programme (GCAP). Dat meldde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken deze woensdag.

Gevoelig

Op 11 augustus 2023 meldde de Financial Times voor het eerst dat Saudi-Arabië ernaar streefde om zich bij het programma aan te sluiten. Terwijl het Verenigd Koninkrijk en Italië naar verluidt openstonden voor dit idee, was Japan fel tegen. Japan beschouwde Saoedische deelname echter als een bedreiging voor de Japanse defensie-export en de algemene planning van het programma. Er waren ook zorgen dat de beveiliging van gevoelige technologieën in gevaar zou kunnen komen door Saoedische deelname, evenals twijfels over de technische bijdrage die het Koninkrijk praktisch gezien aan het programma zou kunnen leveren. Als wat de Italianen zeggen waar is zullen de zorgen op deze gebieden weggenomen moeten zijn.

GCAP

In december 2022 spraken de drie landen af de handen ineen te slaan voor de bouw van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig dat naar verwachting halverwege het komende decennium in dienst treedt. Vooralsnog lijkt de samenwerking rond de straaljager soepel te verlopen. Herman Claesen, GCAP-leider bij BAE, verklaarde vorig jaar dat er sinds de lancering van het programma een ‘intensieve betrokkenheid tussen industriële en overheidsinstanties in Italië en Japan’ bestaat. Eerder toonde, naast Saudi-Arabië, ook Duitsland interesse in mogelijke deelname.

De verwachte kosten van GCAP worden geschat op tientallen miljarden dollars. De partijen hebben nog niet definitief vastgesteld hoe het budget zal worden verdeeld. Het Britse Ministerie van Defensie had al twee miljard pond toegezegd aan het project, dat voorheen bekend stond als Tempest, voordat Japan en Italië zich aansloten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook een exportversie gemaakt worden om zo de stukprijs van de toestellen te minimaliseren.