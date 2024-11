Vrouw vliegt ‘gratis’ van New York naar Parijs

Een Amerikaanse verstekelinge is aan boord van een Delta-vlucht de Atlantische Oceaan overgestoken. Op een slimme manier verstopt vloog ze van New York JFK naar Parijs Charles de Gaulle.

Verstekelingen zijn niet uniek. Toch proberen de meeste verstekelingen in het landingsgestel van vliegtuigen mee te reizen. Veelal leidt dat tot de dood. Een vrouw in New York had echter een beter idee. Allereerst slaagde ze er tot twee keer toe in om zonder problemen de veiligheidscontroles van Delta-vlucht 264 te passeren, meldt NBC. Hierna ging ze niet op een stoel zitten maar verstopte ze zich tijdens het opstijgen op het toilet. Gedurende de gehele vlucht van New York naar Parijs liep ze heen en weer tussen de vier toiletten aan boord.

Rob Jackson, 38, was aan boord van Delta-vlucht 264 en deed zijn verhaal tegenover de New York Times. De vlucht verliep volkomen normaal, vertelde hij, tot het vliegtuig begon te dalen richting Parijs en hij herhaaldelijk de intercom van de stewardessen hoorde afgaan. Toen het vliegtuig bij de gate aankwam, bleven de stoelriemsignalen langer dan normaal aan, zei hij.

Na de gebruikelijke aankondigingen van de bemanning om de passagiers in Parijs te verwelkomen, deelde de piloot onverwachts nieuws. ‘We wachten alleen even op de politie om aan boord te komen’, is te horen in een video die meneer Jackson opnam in het vliegtuig. ‘Ze hebben ons geïnstrueerd om iedereen in het vliegtuig te houden totdat we een extra passagier aan boord hebben geïdentificeerd.’

Enkele minuten later zag meneer Jackson zes of zeven politieagenten het vliegtuig betreden. Waarna de vrouw werd afgevoerd. Het vliegtuig bleef door het voorval ongeveer veertig minuten geparkeerd bij de gate, wat frustratie veroorzaakte bij sommige passagiers die aansluitende vluchten hadden, zei hij.

Handlangers

De politie acht het waarschijnlijk dat de vrouw in New York hulp heeft gehad om de beveiliging te omzeilen. Delta Airlines heeft inmiddels publiekelijk excuses aangeboden en verklaart dat ‘niets belangrijker is dan de veiligheid van onze vluchten’. De partnermaatschappij van KLM onderzoekt samen met de politie de bewakingsbeelden om te achterhalen hoe dit kon gebeuren.