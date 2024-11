Lufthansa zwicht óók voor Duitse belastingparade

Sinds de invoering van nieuwe, landelijke belastingen voor Duitse luchthavens, kondigden meerdere luchtvaartmaatschappijen krimp in Duitsland aan. Behalve Lufthansa, de Duitse flag carrier bleef tot dusver opvallend stil. Nu toont óók Lufthansa haar kaarten.

Afgelopen woensdag maakte Lufthansa bekend vanaf komende zomer te stoppen met de binnenlandse route tussen Paderborn, Noordrijn-Westfalen en München, Beieren. Een dag later volgde het nieuws over de stopzetting van de route tussen Leipzig/Halle (Saksen) en München. De airline vloog beide routes tweemaal per dag met een CRJ-900 van Lufthansa Cityline.

De maatschappij geeft als reden dat de routes niet langer rendabel zijn. Een woordvoerder van Lufthansa verklaarde tegenover aeroTELEGRAPH dat ‘vanwege een sterke daling van de vraag uit de regio naar zakenreizigers sinds de pandemie en tegelijkertijd een enorme stijging van de overheidsprijzen voor vluchten binnen en vanuit Duitsland, zoals onlangs de aanzienlijke verhoging van de luchtvaartbelasting, de rentabiliteit van de route niet langer aanwezig is’.

Krimp van Leipzig

In tegenstelling tot Paderborn, heeft Leipzig/Halle Airport nog wél een verbinding met Frankfurt. Lufthansa schroeft deze op naar vijf vluchten per dag, ten opzichte van de huidige vier. Naast het gebrek aan winstgevendheid van de route, was Lufthansa ook ontevreden over de bezettingsgraad.

Bovendien had de airline ruzie met de vakbonden. Die staakten langere tijd voor een nieuwe CAO voor grondpersoneel op de luchthavens van Leipzig en Dresden. Medio november kwamen beide partijen tot een akkoord waarbij het grondpersoneel een loonsverhoging kreeg en een inflatiecompensatie. In het conflict dreigde Lufthansa meerdere malen met het weghalen van haar dochterondernemingen, zoals Cityline, van de luchthavens, aldus de Leipziger Volkszeitung.

Lufthansa is niet de eerste airline die haar handen van het vliegveld aftrekt. Leipzig/Halle was eerder al de pineut van harde keuzes van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van overheidsbesluit. In oktober kondigde Ryanair aan operaties op de luchthaven volledig stop te zetten. Dat betekent dat Leipzig vanaf komende zomer geen directe routes meer naar Londen heeft.