Parijs CDG in de ban van ontsnapte hond

Uit een vliegtuig van Air France ontsnapte negen dagen geleden een hond. In een video is te zien hoe de hond door de sneeuw over het asfalt van Parijs Charles de Gaulle rent. Heel Frankrijk was een ruime week in de ban van de ontsnapte “Amalka”.

Amalka ontsnapte dinsdag 19 november na de landing uit het ruim van een Air France A220. Het toestel kwam eerder binnen vanuit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De hond zou met haar baasje in Parijs overstappen op een 787-9 met bestemming Dallas Fort Worth. Echter, toen het grondpersoneel het ruim opende, wist het tweejarige hondje te ontsnappen en sprintte weg over het besneeuwde asfalt van de Franse luchthaven. Autoriteiten gaan ervan uit dat de kooi opende als gevolg van sterke turbulentie tijdens de landing.

‘We zetten bijzondere middelen in, waarbij de luchtverkeerspolitie een drone gebruikte om de hond te lokaliseren. Daardoor moesten de zuidelijke start- en landingsbanen van Parijs CDG gedurende de operatie gesloten worden’, aldus Air France. De airline benadrukt daarbij dat het luchtverkeer geen hinder ondervond. Ondanks de uitgebreide zoekactie bleef Amalka lange tijd spoorloos. A two-year-old dog called Amalka has been reunited with its owner 9 days after escaping an Air France plane while it was being unloaded at Paris Charles de Gaulle airport.



Authorities closed two runways at Paris Charles de Gaulle airport on 19 November while officials tried to… pic.twitter.com/2HgpPnb7al— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 28, 2024

Verdriet

Het baasje van de hond, de 29-jarige Tsjechische Miša, was ontzettend verdrietig. Op sociale media schreef ze: ‘Ik weet niet wat ik moet doen’ en ze deed een oproep haar te helpen met zoeken. Die hulp kreeg ze want ze werd te hulp geschoten door vrijwilligersorganisatie Cats in the Air. ‘Roissy [Parijs CDG, red.] is een waar doolhof!’, verklaart Manuela Vidal, voorzitter van de organisatie tegenover Le Parisien.



Het hondje is na negen dagen inmiddels gevonden en dat deelt het baasje enthousiast op haar sociale media-kanalen. Op haar Instagram-account plaatst Miša een foto met het hondje weer in haar armen. Air France heeft officiële excuses aangeboden en geeft aan dat zowel hond als baasje uit Parijs zijn vertrokken en onderweg zijn naar de Verenigde Staten.