Air Belgium splitst in twee; vervolg voor 747?

Vorige week maakte slechts één investeerder kenbaar interesse te hebben in het failliete Air Belgium. Inmiddels is bekend dat de Europese investeerder maar één tak van de airline wil overnemen.

De geïnteresseerde investeerder wil integraal door met de cargotak van Air Belgium. Dit zou betekenen dat het passagiersvervoer écht verleden tijd is bij de maatschappij. In werkelijkheid voerde ze al langere tijd geen eigen passagiersvluchten meer uit. Tot eind oktober vloog de noodlijdende airline met een Airbus A330-900 tussen Warschau en New York voor het Poolse LOT.

Het einde van de passagiersvluchten betekent overigens niet dat Air Belgium gedag zegt tegen al het personeel. Het bedrijf zegt banen als ‘administratief medewerker, operationeel, grond- en vliegpersoneel te behouden, ongeacht het type contract’. Daarmee ‘hoopt’ de airline dat de rechter de verkoop toestaat. Bernard Vanham, de bemiddelaar die de vennootschapsrechtbank van Nijvel aanstelde om de liquidatie van Air Belgium te verzorgen, buigt zich nog over het aanbod. Behalve een analyse, zoekt hij naar ophelderingen en bereidt hij zijn rapport voor, aldus Air Belgium.

Om welke investeerder het precies gaat, is nog onbekend. Volgens een interne mail, in handen van het Waalse L-Post, gaat het om een bekend Europees bedrijf. Dit zou actief zijn in het vrachtvervoer en beschikken over een grote vloot. Air Belgium beweert dat de geïnteresseerde investeerder een ‘groep is die voldoet aan de voorgeschreven vereisten van de Europese Unie’. De identiteit wordt volgende week bekend, als de rechter zich op 5 december over de zaak uitspreekt.

‘Chronisch onrendabel’

Passagiersvervoer bleek ‘chronisch onrendabel’ en werd in september 2023 al stopgezet. Op dat moment vloog Air Belgium routes vanaf Brussel naar Zuid-Afrika, Mauritius en de Dominicaanse Republiek. De plotselinge stopzetting leidde tot 11.000 gestrande passagiers. Die zouden met één van de vier A330-toestellen van de airline reizen. Deze machines staan sindsdien werkloos geparkeerd. De vrachtvloot van Air Belgium is nog actief en bestaat uit twee A330-200F’s en twee 747-8F’s.