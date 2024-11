Nederlandse F-35’s aangekomen in Estland

Vier Nederlandse F-35’s zijn gisteren aangekomen op vliegbasis Ämari in Estland. De gevechtsvliegtuigen zullen vanaf zondag het NAVO-luchtruim aan de oostgrens bewaken.

Het detachement van de luchtmacht bestaat uit zo’n 90 tot 150 militairen. Van 1 december tot en met 31 maart 2025 monitoren de F-35’s het NAVO-luchtruim boven de Baltische Staten. Daarbij staan ze klaar voor een Quick Reaction Alert. Mocht die worden geactiveerd, dan kunnen twee F-35’s binnen enkele minuten in de lucht hangen om een vliegtuig te onderscheppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een toestel het NAVO-luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

Samen met bondgenoten draait Nederland hiermee mee in het rotatieschema van de NAVO. Landen wisselen elkaar iedere paar maanden af om de buitengrenzen van het verdragsgebied te bewaken. Vorig jaar was de Koninklijke Luchtmacht bijvoorbeeld actief in Polen, waar F-35’s onder meer werden ingezet om Russische vliegtuigen te onderscheppen. ‘Met de aanhoudende Russische dreiging is de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied belangrijker dan ooit’, schrijft Defensie.