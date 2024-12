Nieuwe stap vooruit voor KLM

Met de ingebruikname van twee volledig elektrische en gekoelde cateringtrucks draagt KLM Catering Services bij aan de doelstelling van KLM om tot een emissievrije grondafhandeling te komen. Er is sprake van een wereldprimeur.

Twee jaar geleden werd bij KLM Catering Services, KCS, begonnen met kijken naar een alternatief voor hun met diesel aangedreven cateringtrucks. Daarvoor benaderde KLM’s dochteronderneming twee leveranciers: DOLL en Mallaghan. Beide bedrijven zijn ’s werelds grootsten op dit gebied. De 86 aanwezige schaarwagens waarmee de cateraar er dagelijks voor zorgt dat er ruim 55.000 maaltijden aan boord van de vliegtuigen worden gebracht, zijn destijds ook door deze twee bedrijven gefabriceerd. Michiel van der Eijk bij de 100% elektrische KLM-cateringtrucks © Lieneke Koornstra

De zaag erin

‘Afgelopen april leverde Volvo de beide chassis op’, vertelt Michiel van der Eijk, CEO van KLM Catering Services. ‘Op Schiphol mag je, om onder de pier door te kunnen rijden, niet hoger zijn dan drie meter tachtig. Vandaar dat de zaag er meteen in moest.’ Het ene chassis is vervolgens op transport gegaan naar Ierland, naar Mallaghan. Met het andere ging het richting Duitsland, naar DOLL. Eenmaal daar gingen gespecialiseerde teams aan de gang met de nieuwe innovatie. ‘Daarbij hielden ze rekening met al onze specificaties en wensen. Dat waren er driehonderd!’

Kleine piepjes

‘Beide trucks zijn volledig elektrisch, dus niet alleen wat betreft het rijden maar ook als het gaat om het liftsysteem en het koelen’, geeft Michiel een verdere toelichting. ‘Ze beschikken over de allernieuwste veiligheidstechnieken, zowel voor onze chauffeurs als voor de aanrijdmethodieken. Wij rijden het vliegtuig heel voorzichtig aan want je wilt geen schade maken. Deze auto’s zijn daarvoor dus ook perfect uitgerust. Nog een ander groot winstpunt is dat ze superstil zijn. Daar hebben we wel even goed bij stilgestaan. Zodra de trucks in beweging komen, dus voor- of achteruit gaat rijden, gaan ze voor de veiligheid geluid maken, kleine piepjes. Dat ze aanzienlijk stiller zijn dan de huidige trucks is zowel voor de chauffeurs van KLM Catering Services als voor andere medewerkers op het platform prettig.’ Er kan een afstand van 350 kilometer mee worden gereden, dat is zestig keer de Polderbaan. Omhoog kunnen ze zes meter. Michiel: ‘Hoog genoeg om allerlei vliegtuigtypes mee af te handelen. Nee, geen Airbus A380, maar geen van onze klanten vliegt daarmee dus hebben we daarvoor ook geen schaarwagens nodig.’ De binnenzijde van de koelwagen © Lieneke Koornstra De binnenzijde van de koelwagen © Lieneke Koornstra Volvo mocht het chassis leveren voor de KLM-trucks © Lieneke Koornstra

Een jaar lang

‘Aan de buitenkant is geen verschil te zien’, vervolgt Michiel. ‘Er zijn sowieso niet zo heel veel grote verschillen. Het gaat om de details. En het is aan ons om te gaan ontdekken wat nu het beste werkt. Hierbij wordt gelet op de prestaties van de trucks, de impact op het cateringproces en de gebruiksvriendelijkheid. We gaan een jaar lang testen, verbeteren en leren. Voor Mallaghan en DOLL is het van belang om nog harder te gaan leren, want zij willen dit soort schaarwagens wereldwijd op de markt brengen. We nemen er een jaar voor omdat we niet alleen willen weten hoe er bij min twee graden wordt gepresteerd, maar ook bij plus vijfendertig graden. Uiteindelijk bundelen we de feedback van de chauffeurs en uit de operatie met de software uit de wagens en de laadpalen. Daarmee hopen we de technologie weer een stap verder te kunnen brengen.’ Muziek en slingers © Lieneke Koornstra Koek (en zopie) bij de feestelijke introductie © Lieneke Koornstra

Gaaf

‘Ik ben echt heel benieuwd hoe onze chauffeurs het werken met deze cateringtrucks gaan ervaren’, zegt Michiel. ‘Of ze merken dat ze efficiënt zijn, dat ze prettig rijden. Sommige hebben al proefgereden en die waren erg enthousiast. Het beladen van de vliegtuigen is een vrij standaardprocedure, maar het is wel gaaf als ze straks zeggen: ik heb de gaafste truck op mijn werk.’ Met een brede lach voegt hij eraan toe niet te verwachten dat ze erom zullen gaan vechten wie er wanneer aan de beurt is om ermee aan het werk te gaan. ‘We werken hier met 82 nationaliteiten en de onderlinge sfeer is heel prettig. Op dit moment zijn de collega’s van materiaalbeheer en onze mensen van Trailer Construction & Repairing, TCR, door DOLL, Mallaghan en Volvo getraind voor de first line acties. De training van de rest van de chauffeurs volgt de komende maanden. Het zal ook een kwestie van wennen zijn, want elektrisch rijden en bedienen werkt toch net even anders.’

KLM timmert flink aan de weg om duurzamer te worden. Stevig wordt geïnvesteerd in vlootvernieuwing. Vorig jaar nam zij veertien elektrische pushbacktrucks in gebruik.