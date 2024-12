Singapore Airlines A380 rolt plotseling achteruit

Afgelopen maandag rolde een Airbus A380 van Singapore Airlines ineens naar achter nadat het toestel bij de gate arriveerde. Algauw bleek het een fout van de piloten te zijn, die wisten deze snel te corrigeren.

De A380, registratie 9V-SKR, arriveerde maandag 25 november rond 20:00 vanuit Singapore op de luchthaven van Nieuw Delhi. Vlucht SQ406 duurde zo’n vijf uur en er gebeurde niets bijzonders; totdat het toestel bij de gate aankwam. De piloten vergaten de A380 op de rem te zetten wat bewerkstelligde dat de machine achteruit begon te rollen. De machine kon achteruit rollen doordat de parkeerlocaties op Nieuw Delhi een lichte helling hebben. Dit is voor de afvoer van regen. Alleen een stewardess raakte lichtgewond, maar kon na een korte controle haar werkzaamheden hervatten.

Singapore Airlines zegt zich te verontschuldigen voor het incident tegenover SimpleFlying maar voegt eraan toe dat de piloten goed handelden. ‘De piloten stapten direct op de rem. Zodra het vliegtuig stilstond, informeerden de vliegers de toren en de grondcrew sleepte het toestel veilig terug naar de respectievelijke parkeerplaats. Singapore Airlines verontschuldigt zich voor enig ongemak als gevolg van dit incident.’

Incidenten

Incidenten op vliegvelden komen wel vaker voor. Dergelijke gebeurtenissen waarbij de rem wordt vergeten zijn een stuk zeldzamer. Het incident met het Singapore Airlines-toestel is echter niet het eerste in 2024. In april raakte een A320neo van Austrian flink beschadigd nadat de rem én de blokken waren vergeten. Door de harde wind rolde het toestel naar achter waarbij de rechter stabilo een aviobrug zelfs zo hard raakte dat die afscheurde. Ook de rechtervleugel beschadigde in contact met een lichtmast. Ten tijde van dat ongeluk was niemand aan boord van de machine.