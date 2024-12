KLM 777 keert boven oceaan om

Een Boeing 777-300ER van KLM maakte gisteren boven de Atlantische Oceaan rechtsomkeert en vloog terug naar Schiphol.

De betreffende vlucht was de KL713 van Amsterdam naar Paramaribo. De 777, registratie PH-BVS, vertrok op zondag 1 december iets na negen uur ‘s ochtends vanaf Schiphol. Na takeoff vanaf de Kaagbaan klom het toestel uit tot 32.000 voet. Na een vlucht van ongeveer twee uur, werd echter besloten om terug te keren naar Schiphol. © FlightRadar24

Op dat moment bevond de KLM-vlucht zich al enige tijd boven de Atlantische Oceaan, op een kwart van de afstand richting Suriname. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies aan de hand was, al lijkt het te gaan om een technisch mankement. Er zou naar verluidt iets aan de hand zijn geweest met een lek in het hydraulisch systeem. Iets meer dan vier uur nadat de machine ervandaan vertrokken was, stond de 777 weer veilig aan de grond op Schiphol.

Vlucht alsnog uitgevoerd