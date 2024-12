Dit keer komt Neerlands meest gerectificeerde Luchtvaart-podcast uit Spanje, vanaf LEAX, Aeroporto Axarquia. Lokaal ook wel ‘Anarquia’ genoemd, vanwege vele (bijna-)incidenten. Maar het gaat niet alleen over Spanje. Want het gaat natuurlijk ook over…de KLM. Want dan luistert u wèl, zo wijzen de cijfers uit!

Deze Goof en Goot gaat ook over de incidenten die hebben geleid tot het creëren van de ATPL-vakken ‘Multicrew’ en ‘Upset Recovery’. Dat was – uit de losse pols – ‘Tenerife’. Of was het die Koreaanse Jumbo die neergeschoten werd boven Kamchatka? Of die Airbus die vanuit Sao Paulo nooit in Parijs wist te bereiken, wegens bevroren pitotbuizen? Voor zover Goof en Goot er weer een slag naar slaan: u weet het vast beter. En – by the way – naast KLM komt ook Klasgenoot Schoof weer even voorbij. En de winnaar van de Goof en Goot Award. Wie wordt dat? The Lowest Life Form on the Flight Deck? En wat ìs die Award, eigenlijk? Een wisselbeker? Een geldbedrag in Bitcoin? U hoort het zo!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

