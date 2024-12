Piloot tekent bijzondere boodschap in de lucht

Afgelopen zondag 1 december vond boven Polen een wel heel bijzondere helikoptervlucht plaats. Maar dat wisten alleen de piloot en één van de passagiers.

Rond het middaguur steeg een Robinson R44-helikopter, registratie SP-ORP, op vanaf de Poolse luchthaven van Bydgoszcz. Aan boord bevonden zich, naast de piloot, twee passagiers: Alexander en Oliwia. Bij vertrek wisten alleen Alexander en vlieger Jacek hoe bijzonder de vlucht zou worden.

Alexander en Jacek waren namelijk al sinds begin september bezig met de voorbereiding van de vlucht, waarop Alexander Oliwia ten huwelijk zou vragen. Jacek koos bij het maken van een vliegplan een gebied uit waarin de helikopter ongestoord zijn gang zou kunnen gaan. Terwijl de twee passagiers genoten van het uitzicht, was de piloot druk bezig met het volgen van de nauwkeurig uitgestippelde route. In een kleine anderhalf uur tijd ‘tekende’ hij op verzoek van Alexander de letters ‘MARRY ME’ en een hartje in de lucht.

Toen was het tijd voor het grote moment. Toen Alexander subtiel het signaal van de piloot ontving, vroeg hij Oliwia op haar telefoon via FlightRadar24 hun vlucht eens op te zoeken. Toen ze die eenmaal gevonden had, zat Alexander naast haar klaar met de ring.



PS. Ze zei ja! https://twitter.com/flightradar24/status/1863340529758454217

Vaker een tekening

Het komt vaker voor dat piloten een bijzondere boodschap in de lucht ‘tekenen’. Daarbij gaat het zowel om grote als kleine vliegtuigen. Zo vormde een Nederlandse vlieger in 2021 eens de letters ‘MAX’ in het luchtruim, als eerbetoon aan Max Verstappen die kort daarvoor zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 behaalde. Een 767 van Icelandair tekende in april 2020, kort na het begin van de coronapandemie, een hartje in de lucht als speciale boodschap voor de medewerkers in de zorg. Een maand of acht later deden de vliegers van de enige Airbus A380 van HiFly hetzelfde, bij de afscheidsvlucht van dat toestel. Ook opmerkelijk was de kiwi die een speciale Air New Zealand-vlucht in 2021 tekende, toen er vijftig kinderen met een handicap of ongeneeslijke ziekte aan boord zaten. In januari 2022 trok een piloot ook echt de aandacht, toen hij in het luchtruim boven Los Angeles een penis ‘tekende’. Dat was vermoedelijk een bericht voor Ryan.