Russisch Aeroflot heeft primeur met Airbus A330’s

Het Russische Aeroflot is van plan drie Airbus A330’s te wet-leasen. Daarmee zou de maatschappij in Rusland een primeur te pakken hebben.

Het is binnen Rusland namelijk pas sinds kort mogelijk om zogeheten wet lease operations uit te voeren. Daarbij huurt de ene luchtvaartmaatschappij zowel een vliegtuig als de bijbehorende cockpit- en cabinebemanning in van een andere airline. Deze praktijk, die binnen de luchtvaartsector in het westen inmiddels uitgegroeid is tot een hele bedrijfstak, was tot voor kort niet toegestaan in Rusland, maar dankzij een recente wetswijziging mag dit nu voor binnenlandse vluchten wel. En daar lijkt Aeroflot vrijwel meteen gebruik van te gaan maken.

Op 30 november kondigde de Russische onderneming namelijk aan drie Airbus A330’s van de Moskouse chartermaatschappij iFLY te willen wet-leasen. In een statement bevestigt Aeroflot dat de A330’s vanuit Moskou zullen worden ingezet op langeafstandsvluchten binnen Rusland. Daarbij zou het gaan om bestemmingen als Vladivostok en Khabarovsk. Met de komst van de extra leasevliegtuigen neemt het totale aantal A330’s binnen de Aeroflot-operatie toe tot vijftien stuks.

‘Het wet-leasen van vliegtuigen met bemanning om vluchten binnen Rusland uit te voeren, is een nieuw mechanisme dat zal bijdragen aan de ontwikkeling van de burgerluchtvaart in ons land. Voor luchtvaartmaatschappijen die toestellen wet-leasen, biedt dit de mogelijkheid om hun vloot snel uit te breiden, bijvoorbeeld tijdens periodes van veel vraag of bij de introductie van nieuwe routes’, zegt Dmitry Yadrov van de Russische federale luchtvaartdienst.

Toch lijkt de wetswijziging vooral ingegeven door de impact van westerse sancties op de luchtvaartsector in Rusland. Als gevolg van die sancties komen Russische maatschappijen maar moeilijk aan Airbus- en Boeing-onderdelen, waardoor de vluchtcapaciteit beperkt is. Bovendien is het voor een airline als Aeroflot niet mogelijk om zelf nieuwe westerse vliegtuigen, in dit geval Airbus A330’s, aan te schaffen. Door op de binnenlandse routes gebruik te maken van ingehuurde vliegtuigen, lijkt de maatschappij extra capaciteit vrij te willen maken op routes naar Azië.