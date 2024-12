Airbus-leveringen schieten omhoog

Airbus leverde afgelopen maand veel toestellen af aan haar klanten. Daarmee schiet de Europese vliegtuigbouwer uit het dal van afgelopen zomer en herpakt hij het momentum tegen het einde van het jaar. Bovendien vormt het een scherp contrast ten opzichte van rivaal Boeing.

Airbus publiceert de officiële cijfers pas later in de week maar bronnen beweren dat de fabrikant tenminste tachtig machines wist af te leveren. Dat is een groei van ongeveer honderddertig procent ten opzichte van een maand eerder, toen er 62 toestellen bij het Europese bedrijf van de band rolden. De fabrikant is nog niet in de buurt van de doelstellingen, daarvoor moet Airbus nog 110 vliegtuigen bouwen. Alhoewel, cijfers van vorig jaar tonen dat dát niet onmogelijk is.

De sprong is mede mogelijk door een deal die Airbus halverwege november sloot. De fabrikant had veel last van tekorten op de markt en van problemen bij motorfabrikanten. Het Frans-Amerikaanse CFM ging daarom akkoord met het afleveren van enkele motoren aan Airbus. Op die manier kan de Europese vliegtuigbouwer zijn doelstellingen halen, was de redenering.

De Amerikaanse tegenpool van Airbus slaagde er slechts in twaalf toestellen af te leveren, aldus bronnen binnen de industrie tegenover Persbureau Reuters. Boeing herstelt langzaam maar zeker van een zes weken durende staking die belangrijke productielijnen stillegde. Daarbij is het bedrijf erg voorzichtig en de vertraging is onder andere te wijten aan de noodzaak personeel opnieuw op te leiden en productieprocessen te herijken na de lange staking.

Mijlpalen voor Airbus

Airbus was afgelopen november meermaals in het nieuws met bijzondere vliegtuigen. De fabrikant verblijde verschillende airlines met hun eerste A350. Zo kreeg Emirates er voor het eerst in jaren een nieuw toestel bij en ontving Ethiopian Airlines haar allereerste A350-1000. Ook het opkrabbelende Malaysian Airlines ontving een nieuw toestel: de A330neo. Bovendien was er ook voor Airbus zelf een nieuw toestel. De fabrikant leverde zijn allereerste A321XLR eigenlijk al in oktober aan Iberia maar de eerste transatlantische vlucht vond plaats op 8 november.