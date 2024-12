Brussels Airlines: Lufthansa’s poort naar Afrika?

Brussels Airlines wordt een nog belangrijkere spil in het Lufthansa-netwerk. De luchtvaartmaatschappij kondigt nieuwe routes aan en breidt haar netwerk uit. De Belgische airline zet vooral in op sub-Sahara Afrika.

Brussels Airlines verhoogt het aantal vluchten met tien procent en voert vanaf komende zomer elke week 56 vluchten uit naar het Afrikaanse continent. De maatschappij verricht dan dagelijkse vluchten naar Nairobi, Kenia (NBO) en Accra, Ghana (ACC). Huidige bestemmingen als Banjul, Gambia (BJL), Freetown, Sierra Leone (FNA) and Conakry, Guinee (CKY) kunnen extra frequenties verwachten. Bovendien krijgen Dakar, Senegal (DSS) en Abidjan, Ivoorkust (ABJ) directe in plaats van triangulaire vluchten.

Vanaf maart 2025 krijgt de routetussen Brussel en Kinshasa, Dem. Rep. Congo (FIH) dagelijkse, directe vluchten. Op dit moment verwelkomt de Congolese hoofdstad vijf directe vluchten per week en twee in een triangulaire constructie met het Angolese Luanda (LAD). ‘Kinshasa is zonder twijfel onze flagship route. De luchtvaartgeschiedenis begon in België bijna honderd jaar geleden met de ambitie Kinshasa en Brussel via de lucht te verbinden’, benadrukt Dorothea van Boxberg, topvrouw van Brussels Airlines. De capaciteitsverhoging naar Kinshasa betekent wel dat Luanda verdwijnt, maar andere airlines binnen de Lufthansa-groep vangen de bestemming op.

Met de nieuwe routes bevestigt Brussels Airlines wederom de nadruk op sub-Sahara Afrika. De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft, behalve binnen en rondom Europa, slechts twee bestemmingen buiten Afrika. De airline vliegt meerdere keren per week naar New York en Washington D.C.

Groeiende vloot

Brussels Airlines maakt deze routes mogelijk met een groeiende vloot. De luchtvaartmaatschappij beschikt op dit moment over onder andere tien A330-300’s en krijgt er binnenkort een elfde bij. Bovendien doet de airline steeds meer mee in het Lufthansa-netwerk. De Belgische tak van de Lufthansa Group is verantwoordelijk voor het meerendeel van de Afrika-routes binnen het samenwerkingsverband. Eerder dit jaar kwamen Lufthansa en Star Alliance-bondgenoot United Airlines met een plan om van Brussel een Afrika-hub te maken voor Europa en Noord-Amerika.