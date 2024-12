KLM volgt Europese airlines in China-beleid

KLM treedt in de voetsporen van andere Europese luchtvaartmaatschappijen en past het vluchtschema naar Chinese steden aan. De Volksrepubliek China is op dit moment een erg moeilijke markt voor Europese airlines.

Het aantal KLM-frequenties tussen Amsterdam en Peking daalt van zeven naar vijf keer per week, aldus gegevens van aeroroutes.com. De Nederlandse airline snijdt ook in de Shanghai-route; daar verdwijnt één van de wekelijkse vluchten. Met het nieuwe vluchtschema, dat vanaf januari ingaat, krimpt de lijst met China-vluchten van KLM, die al veel kleiner is dan voorheen. Tijdens de pandemie werden alle routes naar China stopgezet en vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen kwamen nooit meer terug.

Niet de eerste

KLM is niet de eerste die een dergelijk besluit aankondigt. Haar gingen al meerdere Europese maatschappijen voor, zoals LOT Polish Airlines, SAS en Virgin Atlantic. Ook British Airways voerde een aanpassing door en schrapte de route tussen London en Peking. Lufthansa volgde daarop en haar route tussen Frankfurt en de Chinese hoofdstad verdween eveneens. Finnair verlaagt het aantal verbindingen tussen Helsinki en Shanghai tijdens het winterseizoen.

Aan deze keuze liggen drie belangrijke redenen ten grondslag. Allereerst is de Chinese markt een ontzettend moeilijke markt. De Chinese economie komt na de coronapandemie maar moeilijk op gang. De laatste maatregelen verdwenen in 2023 maar de economie blijft kwakkelen. Voor veel Chinezen zijn vluchten met KLM daarom te duur.

Daarbij speelt voorts de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol. Na de Russische invasie in 2022 sloot het Russische luchtruim voor Europese maatschappijen. Voor vluchten naar Oost-Azië is het Russische luchtruim cruciaal waardoor airlines nu een lange omweg maken. De extra vlieguren, in combinatie met de hoge kerosine-prijzen, zorgen voor torenhoge kosten en dat drukt de winstgevendheid.

Als laatste spelen capaciteitsproblemen nog een rol. Europese luchtvaartmaatschappijen kampen met een tekort aan vliegtuigen en moeten hun machines op slimme wijze inzetten. Inmiddels is China niet langer meer de belangrijkste Aziatische markt voor KLM. Die titel is inmiddels overgenomen door India. KLM ging onlangs een extra codeshare-samenwerking aan met de Indiase budgetvlieger IndiGo.

‘Dat scheelt soms twee tot vier uur’

KLM en moederbedrijf Air France-KLM riepen al eerder op maatregelen te nemen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Chinese maatschappijen mogen nog wel gebruik maken van het Russische luchtruim waardoor ze veel goedkopere tickets kunnen aanbieden. ‘Dat scheelt je soms 2 tot 4 uur. Dat zie je dan terug in de prijs en bij ons lopen de kosten natuurlijk hoger op’, aldus Rintel aan tafel bij WNL op zondag. Volgens het kabinet zijn maatregelen tegen Chinese maatschappijen juridisch gezien echter niet mogelijk.