Krimp Schiphol: Amerikanen voeren druk flink op

De Verenigde Staten oefenen zware druk uit op minister Madlener (PVV). De Amerikanen dreigen met strafmaatregelen voor Nederlandse bedrijven als de krimp van Schiphol doorgaat. Eind deze week neemt het kabinet een besluit.

Delta Airlines, een bondgenoot van KLM, en luchtvaartkoepelorganisatie Airlines for America voeren het protest aan. Zij zijn van mening dat Nederland de internationale afspraken, waaronder het Open Skies-verdrag, niet respecteert. Daarom voeren ze de druk op de Nederlandse overheid op. ’Krimp raakt toerisme, handel en investeringen en heeft economische repercussies voor beide landen tot gevolg’, schrijft Airlines for America in een brief aan de minister die De Telegraaf heeft ingezien.

Vorig jaar introduceerde de toenmalige minister Harbers (VVD) al vergelijkbare plannen, met als doel de geluidsoverlast en stikstofuitstoot te beperken. Daarin moest Schiphol krimpen van 483.000 naar tenminste 460.000 vluchtbewegingen per jaar. Het leidde tot fel verzet vanuit de Verenigde Staten. JetBlue stelde voor KLM te weren van New York JFK wat tot paniek leidde in Amstelveen.

Delta voert in de brief aan dat Nederland vorig jaar ook al op oneerlijke wijze de internationale luchtvaartverdragen probeerde te omzeilen. ‘We dringen er bij u op aan om een pad van mogelijke hardere strafmaatregelen van de Amerikaanse regering te vermijden.’ De Amerikaanse KLM-partner stelt daarbij dat krimp simpelweg niet nodig is. Volgens Delta baseert het kabinet haar beslissing op ‘onjuiste berekeningen’, een bewering die wordt ondersteund door studies van de TU Delft en alternatieve voorstellen uit de sector.

Concurrentiepositie

Uit Delta’s brief aan de minister blijkt tevens dat krimp van Schiphol ten koste gaat van beide economieën. Zo zou dit banen, groei en gezinnen raken. Volgens de airline zouden reizigers simpelweg naar een andere luchthaven vertrekken. ‘Dat kan een verwoestend effect hebben op KLM en de Nederlandse economie.’ Delta heeft groot belang bij het behoud van Schiphol; de Nederlandse luchthaven is haar grootste hub in Europa. De luchtvaartmaatschappij zette reeds stappen naar nauwere samenwerking met het nieuwe SkyTeam-lid SAS in Kopenhagen.

Marjan Rintel, CEO van KLM, waarschuwt dat elke vermindering van het aantal vluchten onder de huidige 483.000 kan leiden tot ‘strafmaatregelen in andere landen’. Bovendien is de airline het niet eens met de berekeningen. KLM zegt dat de rapporten slechts dertig procent van hun nieuwe, stillere vloot meerekenen en Schiphol vindt het effect van hogere tarieven voor luidere toestellen te beperkt meetellen.

Madlener gaf eerder aan voorstander te zijn van een hoger maximum aantal vluchten, namelijk tussen de 475.000 en 485.000. Alhoewel de 460.000 van Harbers ook nog steeds rondspookt. Over het definitieve aantal komt in de nabije toekomst meer duidelijkheid.