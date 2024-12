SAS-aandeelhouder investeert in Kopenhagen

Recente ontwikkelingen wijzen erop dat SAS Scandinavian Airlines de komende jaren waarneembare groei te wachten staat. Een aandeelhouder koopt daarom een controlerend aandeel in Denemarken’s grootste luchthaven.

Het is de Deense overheid die een akkoord bereikte met het Deense pensioenfonds ATP en een additioneel aandeel koopt van 59,4 procent in Københavns Lufthavne A/S. Dat brengt het totale aandeel van de Deense staat in de luchthaven naar ruim 98 procent. Met de deal zou 4,5 miljard Amerikaanse dollar gemoeid zijn. De overheid zegt het aandeel wel terug te willen brengen naar een controlerende 50.1 procent en de rest van de activa af te stoten. Door een controlerend aandeel heeft de Deense staat directe invloed op de groei van SAS, waarvan het tevens 25,8 procent van de aandelen bezit.

SAS verwelkomt het besluit van de Deense overheid. De Scandinavische maatschappij zegt dat de luchthaven essentieel is voor haar verbondenheid met de rest van de wereld. Ook de Nederlandse topman Anko van der Werff juicht de aankoop toe. ‘Dit is een cruciale stap voor Deense en Scandinavische verbondenheid. Het versterken van Copenhagen Airport als een wereldwijde hub vereist nauwe samenwerking tussen alle aandeelhouders en we verwelkomen het besluit van de Deense staat omdat het klaarstoomt voor sterkere Scandinavische verbondenheid.’

Groei SAS

SAS onder Van der Werff timmert hard aan de weg. Sinds de Nederlandse topman in 2021 aantrad hebben er een aantal flinke veranderingen plaatsgevonden. Zo trad de maatschappij in september van dit jaar toe tot de SkyTeam-alliantie. SAS stapte daarvoor uit Star Alliance waarvan ze één van de oprichters was. Tegelijkertijd haalt de airline de banden met SkyTeam-bondgenoot Delta aan. Nu de positie van Delta op Schiphol steeds meer op losse schroeven lijkt te staan, kijkt de Amerikaanse partner naar Kopenhagen als alternatief. Daarbij hoort ook een meer gestroomlijnde samenwerking met de lokale luchtvaartmaatschappij.