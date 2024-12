SAS hoopt op méér Air France-KLM

SAS-topman Anko van der Werff pleit voor een grotere rol van Air France-KLM. Hij vindt dat verdere consolidatie in de Europese luchtvaart noodzakelijk is. Hij wenst dan ook dat het Frans-Nederlandse concern diens aandeel vergroot in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij.

In een interview met persbureau Bloomberg spreekt de Nederlandse topman zijn wensen uit. Het toen nog noodlijdende SAS werd in september overgenomen door Air France-KLM, de Deense staat en twee investeringsfondsen. Het Franse-Nederlandse luchtvaartconcern heeft daarbij een aandeel van 19,9 procent verkregen, waarmee het contact met de Europese mededingingsautoriteiten voorkwam. Ook vertrok SAS uit Star Alliance, waarvan het een oprichter was, en stapte over naar SkyTeam, de alliantie waarvan Air France en KLM onderdeel uitmaken.

AirFrance-KLM maakte bij de overname alvast de weg vrij voor een controlerend belang in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Na twee jaar kan het concern, mocht de interesse bestaan, het aandeel uitbreiden. Aan de top van de Frans-Nederlandse groep bleek al gauw dat die interesse wel degelijk aanwezig is. SAS zou dan een volwaardig onderdeel van de groep zijn.

‘De facto concurrent’

In het interview benadrukt Van der Werff zijn interesse in dat perspectief. Volgens hem is er met het huidige belang van 19,9 procent ‘geen ruimte voor onderlinge afstemming op het gebied van prijzen, capaciteit en netwerk’ en zijn Air France en KLM een ‘de facto concurrent’, aldus de Nederlandse topman van SAS.

Daarom wil Van der Werff verdere consolidatie – het opgaan van maatschappijen in grotere samenwerkingsblokken om schaalvoordelen te behalen – van de Europese luchtvaart. Hij benadrukt wel redelijk machteloos te zijn wat dat betreft. ‘De aandeelhouders gaan erover, niet ik, maar ik zou graag deel willen uitmaken van die consolidatie.’ Toch gaat SAS niet eeuwig wachten. Mocht Air France-KLM besluiten het huidige aandeel te behouden, kan de Scandinavische airline een pad terug zoeken naar de beurs via een eerste openbare aanbieding. ‘Je kunt niet eeuwig op het hek blijven zitten.’