777 uit VS drie uur op Russische luchthaven

Een Boeing 777-300 van Air India maakte afgelopen zaterdag een ongeplande landing op Moskou Zhukovsky International Airport.

Het toestel, registratie VT-ALJ, vertrok 11:25 uur lokale tijd vanuit New York Newark Airport (Verenigde Staten) in de richting van de Indiase stad Delhi. Via het oosten van Canada, de Atlantische Oceaan, het zuiden van IJsland en de Scandinavische landen vloog de 777 het Russische luchtruim binnen. Daar deed volgens AirLive.net aan boord een medisch noodgeval voor. Daarop besloten de piloten uit te wijken naar Moskou Zhukovsky International Airport. Airlinegeeks.com schrijft dat onbevestigde berichten suggereren dat een passagier overleden was.

Na negen uur stond de 777 uit de VS door een medisch noodgeval aan de grond in Rusland © Flightradar24.com

Drie uur in Rusland

Air India vliegt gewoonlijk niet meer vanuit steden in India naar bestemmingen in Rusland. Echter, de luchtvaartmaatschappij mag, in tegenstelling tot westerse luchtvaartmaatschappijen, nog wel door het Russische luchtruim vliegen. Ter hoogte van Kazan, een stad ten oosten van Moskou, week de 777 af van de route en vloog die in westelijke richting naar de luchthaven. Daar arriveerde het toestel na meer dan negen uur na take-off. Drie uur stond de machine aan grond. Daarna hervatte die haar route naar Delhi. Het vliegtuig zou uiteindelijk met iets meer dan vijf uur vertraging landen op haar bestemming.

Derde keer

Het is niet de eerste keer dat een vliegtuig van Air India op weg naar de Verenigde Staten een ongeplande landing op een Russische luchthaven maakt. Een 777-200, registratie VT-ALG, steeg juli dit jaar op vanuit Delhi en was op weg naar San Francisco toen de vliegers een technisch probleem opmerkten. Het vliegtuig landde uiteindelijk op het vliegveld van Krasnojarsk. Een jaar eerder werd dezelfde vlucht, uitgevoerd met een andere 777, om dezelfde reden ook al omgeleid naar een Russische luchthaven. Toen landde die op de luchthaven van Magadan.