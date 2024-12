Air France-KLM slaat handen ineen met Google

Air France-KLM gaat een samenwerking aan met Google. Het Amerikaanse techconcern gaat met AI bedrijfsgegevens van de luchtvaartcombinatie analyseren.

Google Cloud kondigde woensdag aan dat het gaat samenwerken met Air France-KLM om kunstmatige intelligentie (AI) toe te passen op de gegevens van de luchtvaartgroep. In een verklaring liet Google Cloud weten dat de 551 vliegtuigen, de tienallen miljoen passagiers en de commerciële en vrachtvluchten van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep grote hoeveelheden data genereren. Deze gegevens zullen door de AI-toepassingen van Google Cloud worden gebruikt voor onder andere het analyseren van passagiersvoorkeuren en reispatronen, en het voorspellen van vliegtuigonderhoud. Air France-KLM behoudt volledige eigendom en controle over zijn gegevens, benadrukte Google Cloud.

‘De groep zal een diepgaander inzicht krijgen in de voorkeuren, reispatronen en het gedrag van passagiers, waardoor het mogelijk wordt om op maat gemaakte reisopties en diensten aan te bieden en de vluchten, luchthavens en bedrijfsvoering te verbeteren.’ Het bedrijf voorziet een grote inhaalslag op het gebied van efficiëntie: ‘De tijd die nodig is voor data-analyse bij voorspellend vliegtuigonderhoud is al teruggebracht van uren naar minuten’, aldus een woordvoerder van Google Cloud.

Google ziet luchtvaartmaatschappijen als interessante klanten voor hun producten en diensten. ‘Luchtvaartmaatschappijen genereren enorme hoeveelheden data, waarvan veel enorm waardevol kan zijn om operationele inzichten te verkrijgen en betere klantervaringen te creëren’, zei Matt Renner, President Global Revenue bij Google Cloud. Eerder kwamen Lufthansa en Qatar Airways al tot een overeenkomst met het bedrijf.

KLM en AI

De samenwerking met Google Cloud is niet de eerste stap die Air France-KLM zet op het gebied van AI. KLM zet sinds 2016 AI in bij het beantwoorden van vragen van klanten. Meer recent is de maatschappij AI gaan toepassen om voedselverspilling aan boord tegen te gaan. Ook buiten het eigen bedrijf wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van AI. Zo wordt samengewerkt met Universiteit Utrecht en steunt KLM samen met Ahold Delhaize, ING, NS en Philips ‘Kickstart AI’.