Maritieme toekomst voor de Embraer C-390?

Embraer en de Braziliaanse luchtmacht hebben afgelopen dinsdag een overeenkomst getekend. Het doel is te onderzoeken waar de C-390 in de toekomst nog meer voor ingezet kan worden.

Is het C-390 Millennium-platform geschikt voor meer verschillende taken? Embraer en de Braziliaanse luchtmacht gaan het onderzoeken. Gekeken wordt naar inlichtingen-, surveillance- en verkenningsmissies. Vooral ook als maritiem patrouillevliegtuig zou er mogelijk een toekomst zijn weggelegd voor de C-390.

Volgens Embraer heeft het platform door zijn veelzijdigheid, robuustheid, state-of-the-art communicatie- en zelfbeschermingssystemen voldoende potentieel om te voldoen aan de operationele eisen van niet alleen de Braziliaanse luchtmacht. Ook voor de export ziet het bedrijf wereldwijd kansen. Dat is ook niet gek; het belangrijkste maritieme transportvliegtuig op de internationale markt, de P8 Poseidon van Boeing, is voor veel landen te duur. Wellicht dat Embraer met een maritieme variant een aantrekkelijk alternatief zou kunnen zijn.

Nederland

In 2022 werd duidelijk dat de Koninklijke Luchtmacht de vier Herculessen wil vervangen door vijf Embraer C-390M’s. De eerste C-390M zou in 2026 naar Nederland moeten komen. In juni werd het definitieve contract getekend, waarmee Nederland samen met Oostenrijk in totaal negen KC-390’s bestelde. De Nederlandse luchtmacht kan het eerste toestel eind 2027 verwachten. Behalve Hongarije en Nederland hebben de luchtmachten van Brazilië, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië en Zuid-Korea de C-390M besteld.