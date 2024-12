Succesvolle test op luchthaven Rotterdam

Rotterdam-The Hague Airport heeft een pilot uitgevoerd met een elektrische vliegtuigtrekker. De eerste reacties zijn positief.

Op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is door Aviapartner onlangs een pilot uitgevoerd met een elektrisch aangedreven vliegtuigtrekker. Het apparaat werd getest om te onderzoeken hoe het op luchthavens kan bijdragen aan efficiëntere en duurzamere grondafhandeling. De trekker, ontworpen door het bedrijf Mototok, is volgens Rotterdam-The Hague Airport compact, wendbaar en kan eenvoudig door één persoon worden bediend.

Tijdens de pilot werd op de luchthaven door afhandelaar Aviapartner getest hoe de Mototok kan worden ingezet in de grondoperatie. Normaal gesproken schakelen vliegtuigen hun motoren in om naar de taxibaan te rijden, maar de Mototok kan dit proces volledig overnemen. Het vliegtuig wordt zonder draaiende motoren naar de taxibaan gesleept, wat leidt tot brandstofbesparing en een reductie van CO₂- en fijnstofuitstoot op het platform. Dit draagt bij aan een stillere en schonere werkomgeving.

Duurzaamheid

RTHA streeft ernaar om in 2030 volledig afval- en CO₂-emissievrij te zijn in de terminal en bij de grondgebonden activiteiten op het platform. Hoewel het nog van diverse factoren afhangt of RTHA de vliegtuigtrekker zelf in gebruik zal nemen, worden de resultaten van de pilot in ieder geval gedeeld met andere luchthavens binnen de Schiphol Groep.