Ryanair-passagiers uren vast in 737

Passagiers van een Ryanair 737 MAX zaten op de luchthaven van het Spaanse Santiago vier uur vast als gevolg van blikseminslag.

Het toestel, registratie EI-HAX, vertrok afgelopen zondagmiddag vanuit Londen Stansted in de richting van Santiago. De Spaanse stad werd op dat moment geteisterd door een storm. Toen de machine het bestemming naderde, werd de linkervleugel getroffen door onweer. Desondanks landde de 737 MAX veilig in de Spaanse stad. 🛫Despegan de #Santiago tras 17 horas los viajeros del avión de #Ryanair que sufrió el impacto de un rayo: «Nos dejaron cuatro horas en el avión» https://t.co/byNhHWa5Q0 — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 2, 2024

Inspectie loopt uit

De machine maakte zich vervolgens op voor vlucht FR4290 naar Tenerife South Airport (Canarische eilanden). Voordat die 15:50 uur zou vertrekken, onderging die een inspectie. Ondertussen waren de nieuwe reizigers aan boord gestapt. ’35 minuten geleden kregen we te horen dat monteurs toestemming hadden gegeven om te vertrekken. We zouden over vijf minuten vertrekken. Het cabinepersoneel sloot de deuren’, zegt een van de reizigers bij La Voz de Galicia. De passagier vult aan dat Ryanair hen geen eten en drinken verschaft had. Om 19:15 uur, zo’n vier uur na boarding, mochten de inzittenden de 737 MAX alsnog verlaten en wachten in de terminal. De vlucht werd die dag uiteindelijk geannuleerd. De low cost carrier regelde voor hen een hotelovernachting.

Reizigers in Tenerife ook de dupe

Ook de reizigers op Tenerife South Airport die met de 737 MAX zouden vliegen ondervonden hinder. ‘We zagen op de luchthaven van Tenerife dat de vlucht vertraagd leek. Enige tijd later, na 19.30 uur, zagen mensen die de applicatie op hun mobiele telefoon hadden gedownload, dat het erop leek dat de vlucht geannuleerd was’, aldus een reiziger. Ook hen werd een hotelovernachting aangeboden. De desbetreffende 737 MAX vertrok de volgende ochtend 8:30 uur alsnog vanuit Santiago in de richting van Tenerife South Airport.