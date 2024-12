Air France-KLM verstevigt banden met Midden-Oosten

Air France-KLM gaat een nauwere samenwerking aan met Saudi Arabian Airlines (Saudia). De luchtvaartmaatschappijen werkten al samen binnen SkyTeam. Aan de afspraken zitten verschillende voordelen verbonden voor alle partijen.

Het besluit komt na een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan het Saudi-French Investment Forum in Riyadh. De Fransman was daar om een memorandum van overeenstemming te tekenen met de Arabieren. Daaronder vallen meerdere, wederzijdse beloftes die aansluiten bij het Saudi Air Connectivity Program, een initiatief van de Saoedische overheid waarmee het toerisme wil bevorderen.

Één van de afspraken die de partijen maakten was het terugkeren van de Air France-route tussen Frankrijk en Saoedi-Arabië. De laatste keer dat de Franse flag carrier een dergelijke route uitvoerde was in januari 2019, daarentegen voert Saudia wel drie dagelijkse vluchten uit naar de Franse hoofdstad. De maatschappij gaat dagelijks vliegen van Parijs Charles de Gaulle (CDG) naar Riyadh King Khalid International Airport (RUH). Met deze zet is de hele Air France-KLM groep met het Midden-Oosterse land verbonden. KLM vliegt al dagelijks vanaf Schiphol naar Riyadh en Damman en ook Transavia heeft meerdere routes naar Saoedi-Arabië.

Intensere samenwerking

Het memorandum van overeenstemming behelst eveneens een diepere, onderliggende samenwerking tussen de airlines. Behalve het beter verbinden van codeshare-vluchten, nemen de partijen ook stappen operaties te optimaliseren en klantenervaring naar een te verbeteren. Air France-KLM en Saudia doen dit door dezelfde terminals te gebruiken op belangrijke locaties en samenwerking in het onderhoud. Hieruit zou een joint venture kunnen groeien op het gebied van de GEnx-motoren van de Boeing 787.

‘Saoedi-Arabië groeit enorm als een bestemming van wereldklasse en als belangrijke toegangspoort’, zei Ben Smith, CEO van Air France-KLM, tegenover aviationweek.com. ‘We zijn verheugd het Koninkrijk te ondersteunen in dit nieuwe hoofdstuk door onze verbindingen uit te breiden en onze bestaande te versterken.’