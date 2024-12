Cathay Pacific benadrukt: ‘Niet ons standpunt’

Cathay Pacific verwijdert een scene van Family Guy uit haar entertainmentsysteem na meerdere klachten via sociale media.

Het gaat om de aflevering waarin een scene op het Tiananmenplein aan bod komt. Op dat plein in de Chinese hoofdstad Beijing verzette de zogeheten ‘Tank Man’ zich op 4 juni 1989 tegen de tanks uit China. In de scene, die slechts zeven seconden duurt, staat Peter Griffin, het hoofdpersonage uit de serie, naast een demonstrant voor een tank.

In strijd met wetgeving

Volgens diverse klachten zou dit de nationale veiligheidswetten kunnen schenden. In China is een verwijzing naar de opstand al jaren verboden. In het land wordt dit gevoelige onderwerp streng gecensureerd. Sinds de laatste jaren ligt dit in Hong Kong, de thuishaven van Cathay Pacific, eveneens gevoelig. Tot 2019 werd de opstand jaarlijks herdacht. Echter, sinds dat jaar is dat niet meer het geval, omdat de autoriteiten strenger optreden. In 2020 werd de nationale veiligheidswet ingevoerd waardoor een grote delen van de Chinese wetgevingen in Hong Kong van kracht werden.

Door het stof

Op de sociale media attendeerden gebruikers de luchtvaartmaatschappij erop dat de serie in strijd kon zijn met de wetgeving. Als reactie ging zij tegenover haar klanten door het stof en haalde ze de serie uit haar entertainmentsysteem. Bovendien droeg Cathay Pacific een externe partij op grondig onderzoek te doen. Tevens wil de luchtvaartmaatschappij dat het toezicht aangescherpt wordt. ‘We benadrukken dat de inhoud van het programma niet het standpunt van Cathay Pacific vertegenwoordigt en hebben er onmiddellijk voor gezorgd dat het programma zo snel mogelijk wordt verwijderd’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij de South China Morning Post.