Netwerk Eurowings groeit op ‘Nederlands’ vliegveld

Eurowings kondigde onlangs haar nieuwe zomerschema aan. Daarin staan niet alleen enkele nieuwe bestemmingen vermeld, ook enkele oude bestemmingen keren er weer in terug. De luchthaven van Düsseldorf, die geliefd is onder Nederlandse vakantiegangers, verwelkomt tevens nieuwe steden.

In totaal vliegt Eurowings naar 110 verschillende bestemmingen wanneer het zomerseizoen ingaat. Daaronder heeft de Duitse vakantievlieger vijf nieuwe routes vanaf Düsseldorf. Zo vliegt de luchtvaartmaatschappij naar Ljubljana, Slovenië (LJU), Mostar, Bosnië & Herzegovina (OMO), Preveza, Griekenland (PVK), Sevilla, Spanje (SVQ) and Warschau, Polen (WAW). De meeste routes hebben met elkaar gemeen dat ze zich in het Middellandse Zeegebied bevinden, waarop Eurowings de focus heeft liggen.

Düsseldorf trekt bovendien enkele winterroutes door naar de zomer. In de zomerdienstregeling van 2025 vliegt Eurowings naar Rovaniemi, Finland (RVN), Caïro (CAI) en Marsa Alam (RMF), beide in Egypte. Verder krijgen Nice (NCE), Stockholm (ARN), Barcelona (BCN), Faro (FAO), Larnaca (LCA) and Salzburg (SZG) meer frequentere bezoekjes. Ook Sylt (GWT), een Duits Waddeneiland voor de Duits-Deense kust, kan een groeiend aantal toeristen verwachten door extra vluchten van Eurowings.

Populair

De luchthaven van Düsseldorf trekt de afgelopen jaren steeds meer Nederlandse vakantiereizigers. Behalve Eurowings, Corendon, Condor vliegen vele andere naar meer dan honderd vakantiebestemmingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Ook zijn enkele bestemmingen in Amerika te bereiken vanaf Düsseldorf.

De luchthaven heeft de populariteit vooral te danken aan de gunstige ligging. De luchthaven ligt net over de grens en is daarom makkelijk bereikbaar voor veel Nederlandsers. Daarnaast vallen Duitse schoolvakanties in andere periodes dan de Nederlandse. Dit zorgt ervoor dat er minder drukte heerst op het vliegveld, veel Nederlandse reizigers er een veel goedkoper kaartje kunnen scoren, zeker met de toenemende belastingen op Nederlandse luchthavens. Kortom, Düsseldorf biedt Nederlandse reizigers een combinatie van gemak, betaalbaarheid en een ruim aanbod aan bestemmingen.