Russen ‘schieten’ op Duitse helikopter

De gemoederen liepen hoog op aan boord van een Russisch schip op de Oostzee. De bemanning schoot met alarmmunitie op een Duitse helikopter die een kijkje kwam nemen.

Na de beschadiging van twee datakabels in de Oostzee afgelopen weken voerde het Duitse leger er patrouilles uit. De helikopter van het Duitse leger was onderweg voor een verkenning tot de bemanning een onbekend schip spotte. Vervolgens hoorde de crew aan boord van de helikopter luide knallen. De bemanning van het schip schoot op de helikopter met alarmmunitie. Normaliter wordt dat alleen ingezet als zich een ernstige, dreigende situatie voordoet. Om welk helikoptertype het precies gaat, is nog onduidelijk.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, benoemde het voorval kort op een NAVO-top in Brussel maar gaf er verder geen aandacht aan. Eveneens gaf zij geen verdere details over wat er zich precies afspeelde, behalve dat de helikopter geen enkel moment gevaar liep. Zij benadrukte wel dat er regelmatig ‘geest’-schepen varen op de Oostzee, die schepen helpen de opgelegde sancties aan Rusland te omzeilen.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie wilde tevens geen commentaar geven op de specifieke zaak. Regelovertredingen op zee of in het luchtruim zouden zich af en toe voordoen. ‘En dan gaat het erom dat de marine of de luchtmacht dan dienovereenkomstig voorzichtig reageren, een deëscalerend-effect hebben’, zei hij op een vraag op de persconferentie van de Berlijnse regering.

Meer patrouilles

De minister en het inmiddels gevallen kabinet kondigden bovendien aan het toezicht op pijpleidingen en datakabels in de Oostzee te versterken. Baerbock gaf aan genoodzaakt te zijn de bescherming van kritieke infrastructuur door middel van patrouilles uit te breiden. De reden hiervoor zijn meerdere hybride aanvallen door Rusland en haar bondgenoten in de afgelopen maanden.