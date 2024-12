Twee korte bezoeken A321XLR vanaf Airbus-fabriek

Voordat Icelandair haar eerste Airbus A321XLR dinsdag zag landen, vloog het toestel twee keer laag over Reykjavik Domestic Airport.

Het toestel, registratie TF-IAA, stond tot afgelopen dinsdag op Hamburg Finkenwerder Airport, het vliegveld waar een Airbus-fabriek gevestigd is. Het steeg 11:00 uur, volgens Flightradar24 een uur later dan gepland, op in de richting van Keflavik, het grootste vliegveld op IJsland. Na iets minder dan drie uur naderde de machine haar bestemming. Voordat geland werd, vloog de A321XLR twee keer laag over Reykjavik Domestic Airport, een kleine luchthaven in de hoofdstad van het land, blijkt uit een video die op de sociale media verscheen. Daarna lijnde het vliegtuig op voor een landing op Keflavik Airport. Icelandair has taken delivery of its first Airbus A321neo LR aircraft (TF-IAA) , as the aircraft arrived at Reykjavik Keflavik Intl Airport (KEF), Iceland after performing a low-altitude flyover at Reykjavik's domestic airport.



The first commercial flight of the new Airbus… pic.twitter.com/QS1mvlRHp5 — FL360aero (@fl360aero) December 3, 2024

Niet meer alleen Boeing

Voordat Icelandair de A321XLR in ontvangst nam, had de luchtvaartmaatschappij uitsluitend Boeing-vliegtuigen in haar vloot. ‘De levering van de eerste Airbus is een belangrijke mijlpaal in de 87-jarige geschiedenis van Icelandair. Het vliegtuig zal nieuwe kansen bieden voor ons geweldige bedrijf en voor IJsland als bestemming en hub tussen continenten’, zegt Bogi Nils Bogason, CEO van Icelandair, in een verklaring. De verwachting is dat de machine komende maand voor het eerst een commerciële vlucht voor de luchtvaartmaatschappij gaat uitvoeren.

Twee keer vloog de gloednieuwe A321XLR laag over Reykjavik Domestic Airport © Flightradar24.com

Zuiniger dan voorganger

De A321XLR verbruikt dertig procent minder brandstof dan de 757, het toestel waarmee Icelandair eerder tussen Keflavik en Schiphol vloog. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij haar klimaatdoelstellingen bewerkstelligen. ‘We waarderen het vertrouwen dat Icelandair in Airbus heeft en kijken ernaar uit hun voortdurende succes te ondersteunen terwijl ze verder bijdragen aan de economische groei van IJsland’, aldus Benoît de Saint-Exupéry, CCO van Airbus.