Air France-KLM wint door Franse chaos

Air France-KLM spint garen bij de politieke instabiliteit in Frankrijk. Het vertrek van de Franse premier doet de koersen stijgen.

Het vertrek van de Franse premier Banier lijkt het vertrouwen in de Franse luchtvaart, en daarmee Air France-KLM, goed te doen. Ook beleggers lijken positief te reageren. De koers van de aandelen van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie steeg gisteren op de AEX met 5,8 procent. Ook vandaag lijkt het aandeel vooralsnog aan waarde te winnen.

Michiel Banier werd nog geen half jaar geleden premier van Frankrijk. De partijgenoot van Macron werd door de president teruggeroepen uit zijn pensioen om voor stabiliteit te zorgen. De ervaren politicus werd eerder internationaal bekend als Brexit-onderhandelaar.

Niet alleen voor Air France-KLM lijkt de beurs overwegend positief te reageren. Ook in Frankrijk zelf lijkt de beurs zich weinig aan te trekken van de ontstane chaos. De beurs in Frankrijk won 0,4 procent, ondanks de val van de Franse regering.

Vliegtaks

Banier was binnen de Franse luchtvaart weinig populair. De politicus was voornemens om de belastingen in Frankrijk te verhogen om zo wat te doen aan het grote begrotingstekort. Naast algemene belastingverhogingen ligt ook een luchtvaartbelasting al langer op tafel in Frankrijk. Men denkt nu dat deze optie voorlopig van tafel is.